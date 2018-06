Communiqué de presse Mercredi 13 Juin 2018 Xenon150 di Ring: Lampade alogene ad alta prestazione Lampada ad alta prestazione Xenon150: fino al 150% di luce in più sulla strada, oltre 350 ore di guida notturna, un fascio più lungo di 80 metri e un flusso luminoso più bianco per una maggior sicurezza alla guida. Con le sue lampade ad alta prestazione e la garanzia di una miglior visibilità, Ring propone una soluzione per una guida più confortevole ed una maggior sicurezza. Lampada alogena ad alta prestazione Xenon150: 150% di luce in più La sicurezza stradale è un tema cruciale. La visibilità notturna è di importanza vitale per l'automobilista. Attualmente, un gran numero di incidenti si verifica durante la notte o in condizioni di scarsa luminosità. I sistemi di illuminazione dei veicoli costituiscono un fattore primario per la sicurezza stradale. Messaggi di questo genere sono continuamente diffusi in Francia dall'ente per la prevenzione degli incidenti stradali. Gli automobilisti che utilizzano lampade con prestazioni migliori (su veicoli a volte datati), si affaticano meno alla guida e viaggiano in condizioni di maggior sicurezza durante la notte. Grazie ad una potenza luminosa molto elevata, la lampada Xenon150 permette agli automobilisti di individuare veicoli, pedoni e segnaletica stradale in modo più efficace e rapido. Contribuisce inoltre alla prevenzione degli incidenti stradali. Fino al 150% di luce in più sulla strada, un fascio più lungo di 80 metri rispetto ad una lampadina standard ed un flusso luminoso più bianco di 3700 K per una guida più sicura.





Xenon150 per prestazioni straordinarie e durata ineguagliabile Le lampade ad alta prestazione Xenon150 di Ring, una gamma vincente: raccomandata da Auto Express, questa gamma di lampade è studiata per migliorare l'illuminazione dei veicoli in termini di prestazioni, stile e sicurezza. Fino al 150% di luce in più e la maggior durata disponibile sul mercato Fino al 150% di luce in più sulla strada, una durata notevolmente superiore pari a più di 350 ore di guida notturna, quasi il doppio delle lampade ad alta prestazione attualmente disponibili sul mercato. Le lampade Ring sono ideali per gli automobilisti che amano la guida, che viaggiano spesso di notte e che ricercano un maggior comfort nella guida. Le lampade alogene con le migliori prestazioni e la maggior durata tra quelle disponibili sul mercato dell'automobile. Le prestazioni delle lampade Xenon150 superano ogni volta le richieste più esigenti e confermano il primo posto di Ring nel settore dell'illuminazione per autovetture.





Sostituzione semplice e rapida, senza cablaggio Le lampade dei fari sono sempre difficilmente accessibili in caso di sostituzione: le lampade Xenon150 sostituiscono le lampade dei fari standard senza richiedere cablaggi costosi e regolazione dell'assetto.





Lampada alogena ad alta prestazione Xenon150 H4-H7 Omologate in base ai più severi requisti normativi ECE e conformi alle certificazioni ISO e dei costruttori OEM, assicurano agli automobilistici l'efficienza e l'affidabilità garantiti da Ring. Le lampade Ring Xenon150 sono disponibili in H4 e H7 presso la maggior parte dei distributori in Francia in confezione single pack e twin pack. Prezzo al pubblico: circa 19,90 € l'una o circa 34,90 € per la confezione da due lampade.

https://www.youtube.com/watch?v=bwkR-h045IM







Ring, specialista dell'illuminazione per le autovetture



Ring propone una delle gamme più complete del mercato per l'intero parco di automobili, vetture, moto, autocarri pesanti, veicoli commerciali, macchine operatrici, ecc., con più di 600 articoli. Tutta la gamma di lampade Ring: http:www.ringautomotive.com/fr/content/performance-bulbs

Vi presentiamo Ring Automotive



Con quasi 40 anni di innovazione al servizio dell'industria e dell'automobile, Ring ha saputo imporre uno standard di qualità senza eguali. In stretta collaborazione con il suo laboratorio di ricerca e sviluppo, Ring sviluppa soluzioni di illuminazione per automobili, materiali e accessori elettrici per professionisti o per automobilisti. Nel costante rispetto dei suoi valori di qualità, innovazione e prestazione, Ring è alla continua ricerca di soluzioni innovative. Per maggiori informazioni, visitate il sito: ringautomotive.com

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com

Rédacteur : RING Automotive



Contact presse : Audrey MASSEILLOU

Société : RING Automotive



Voir tous les communiqués 44



Contact presse

MASSEILLOU Audrey







RING Automotive

RING Automotive Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche