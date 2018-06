Communiqué de presse Mercredi 13 Juin 2018 Xenon150 van Ring: Krachtige halogeenlampen De Xenon150, een krachtige halogeenlamp: 150% meer licht op de weg, een levensduur van 350 branduren, een 80 meter langere lichtbundel, witter licht, en dit alles voor veiliger rijden. De krachtige halogeenlampen van Ring garanderen een beter zicht, voor nog comfortabeler en veiliger autorijden. De Xenon150 High Performance halogeenlamp: 150% meer licht Een goed zicht is bij het autorijden van levensbelang voor de verkeersveiligheid, zeker 's nachts. Veel verkeersongevallen gebeuren 's nachts of in het donker. Een goede verlichting van de auto is dus van essentieel belang voor de verkeersveiligheid. Daar wordt ook door bijvoorbeeld de ANWB regelmatig op gewezen. Automobilisten zoeken voor hun (soms al oudere) auto geschikte lampen waarmee het zicht wordt verbeterd, hun ogen minder snel vermoeid raken en 's nachts veiliger gereden kan worden. Dankzij de zeer hoge lichtopbrengst biedt de Xenon150 hen een beter zicht, zodat andere voertuigen, voetgangers en verkeersborden eerder worden opgemerkt. Zo dragen deze lampen bij aan de preventie van verkeersongevallen, met 150% meer licht op de weg, een ten opzichte van een standaardlamp, een 80 meter langere lichtbundel en witter licht (3700 K).





Xenon150: optimale prestaties en een onovertroffen levensduur De krachtige Xenon150 halogeenlampen van Ring, een bekroond assortiment. Dit door autotijdschriften aanbevolen assortiment halogeenlampen, verbetert de verlichting van een auto zowel qua prestaties, stijl als veiligheid. Tot 150% meer licht en de langste levensduur verkrijgbaar op de markt De Xenon150 biedt niet alleen een tot 150% hogere lichtopbrengst, maar ook een bijzonder lange levensduur van meer dan 350 branduren. Bijna het dubbele van andere aanbieders van krachtige autolampen op de markt. De halogeenlampen van Ring zijn ideaal voor iedereen die graag autorijdt, vaak 's nachts onderweg is en comfortabeler wil rijden. Qua lichtopbrengst en levensduur worden deze halogeenlampen door geen enkele andere halogeenlamp voor auto's overtroffen. De prestaties van de Xenon150 voldoen ruimschoots aan de hoogste eisen. Niet voor niets is Ring de nummer één op het gebied van autoverlichting. Snel en eenvoudig vervangen, zonder bedrading te leggen Lampen vervangen is niet bij elke auto even gemakkelijk. De Xenon150 halogeenlampen kunnen in plaats van de standaardlampen worden gemonteerd,zonder de bedrading of het verlichtingssysteem aan te passen.





De Xenon150 High Performance H4-/H7-halogeenlamp De Xenon150 serie is getest volgens de strengste ECE-normen en voldoen aan de ISO- en OEM-standaard, warmeee Ring automobilisten een efficiënte en betrouwbare werking van de Xenon150 halogeenlampen garandeert. De Xenon150 halogeenlampen van Ring, zijn verkrijgbaar in een enkele H4 / H7 verpakking of in een H4/H7 duoverpakking bij de meeste verkooppunten in Nederland. Aanbevolen verkoopprijs: vanaf € 19,90 (enkele verpakking) of vanaf € 34,90 (duoverpakking).

Ring biedt een van de grootste verlichtingsassortimenten verlrijgbaart op de markt voor alle personenauto's, motorfietsen, lichte bedrijfswagens, trucks, landbouwvoertuigen, etc, met meer dan 600 onderdeelnummers. Bekijk het complete assortiment lampen van Ring: www.ringautomotive.com/fr/content/performance-bulbs

Met bijna 40 jaar innovatie op het gebied van producten voor de industrie en de autobranche, heeft Ring de basis gelegd voor een onovertroffen kwaliteitsstandaard. In zijn R&D-laboratorium ontwikkelt Ring nieuwe verlichtingssystemen, apparatuur en elektrische accessoires voor de autobranche en voor de automobilist. Gedreven door zijn kernwaarden kwaliteit, innovatie en prestaties, blijft Ring investeren in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Bezoek voor meer informatie onze website: ringautomotive.com



