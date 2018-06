Pantalon Sofresh de Solidur : Pour rester protégé même en cas de fortes chaleurs

Alors que les épisodes de fortes chaleurs voire de canicule sont appelés à se multiplier, le spécialiste de l’équipement de protection professionnel Solidur élargit son offre à destination des bûcherons et travailleurs en extérieur : tout en conservant tout les atouts de la gamme Solidur, notamment une protection 5 couches (Classe 1) qui assure une grande liberté de mouvement, son nouveau pantalon, baptisé Sofresh, offre une respirabilité encore inégalée.

Maille respirante



"Le pantalon Sofresh apporte un confort essentiel en cas de fortes chaleurs", souligne Anthony Le Bigot, le dirigeant de Solidur. "Il a été pensé notamment pour les professionnels du Sud de la France, de l’Italie ou de l’Espagne, mais également du Canada ou des États-Unis qui sont fréquemment soumis à des températures de plus de 30°C."



Son coloris beige reflète la lumière et la chaleur, sa maille respirante intégrée devant et derrière permet une respiration à 360°C, et ses guêtres amovibles autorisent une ventilation dans les zones sans tiques. Commercialisé directement sur le site internet du fabriquant, le Sofresh est accessible pour un prix de vente public de 159 € TTC.



Carte tire-tiques



Afin de se mettre en conformité avec le décret de 2016 qui impose aux travailleurs en extérieur de se munir d’une carte ou d’une pince tire-tiques, les bucherons pourront associer au pantalon Sofresh la nouvelle carte tire-tiques conçue par Solidur.



Pratique grâce à son format carte de crédit qui limite les risques de perte, elle est munie de deux encoches pour tiques et échardes, d’une loupe et d’un trou pour porte-clé.



Prix de vente public : 2,00 euros TTC





À propos de Solidur



Depuis 1946, Solidur conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle pour les travailleurs en extérieur. Entreprise familiale, elle a su rester au plus près des utilisateurs afin d’allier confort, permanence et protection. Sa vocation : tout faire pour libérer l'esprit des professionnels de toute contrainte sécuritaire, afin qu'ils puissent exercer pleinement leur métier.



