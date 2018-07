QL3D présente le nouveau routeur de la gamme RAM de Red Lion certifié P67 pour les environnements extrêmes

Résiste à des température de -40 à 80°C, à des vibrations de 50G et des chocs de 200G

Red Lion Controls présente le nouveau routeur industriel RAM-6021M12 qui est spécialement conçu pour résister à des conditions extrêmes, allant de l'usine jusqu'au transport et aux sites dangereux. Le routeur RAM-6021M12 est doté d’un boîtier IP67 étanche aux poussières et à l’eau. Il peut fonctionner entre -40 et 80 °C et résiste à des vibrations de 50G et des chocs de 200G. Il est homologué pour les sites dangereux et pour les normes maritimes et ferroviaires.



Les routeurs industriels robuste de Red Lion offrent la sécurité requise pour empêcher les intrusions dans les usines connectées et sur les sites distants. Grâce à la connectivité WAN-to-LAN et LAN-to-LAN, les RAM-6021 et RAM-6021M12 fournissent une configuration simplifiée pour connecter, surveiller et contrôler facilement les machines et équipements. Ils fournissent une solution tout-en-un performante dotée d'une configuration réseau rapide sur les infrastructures Ethernet existantes, y compris les réseaux dotés d'appareils compatibles Modbus et DNP3.



Les fonctionnalités robustes des deux modèles RAM-6021 sont notamment le RAMQTT pour la connectivité avec le cloud et un générateur d'événements facile à utiliser. Basés sur les données de fonctionnement en temps réel, ce dernier permet de déclencher localement des E/S ou d’envoyer des emails.

A propos de QL3D



QL3D est un distributeur spécialisé agissant dans les mondes de l’informatique industrielle, le M2M/IoT, et les solutions de capteurs sur IP depuis plus de 18 ans et est l’interlocuteur Red Lion privilégié pour la France.



A propos de Red Lion



Depuis plus de quarante ans, les clients du monde entier font confiance à Red Lion Controls. Nos solutions d'automatisation industrielle et de mise en réseau primées fournissent des informations et des contrôles critiques pour améliorer la productivité, en travaillant avec de nombreux dispositifs et protocoles divers pour accéder aux données.



Red Lion s'est d'abord imposé comme un fournisseur de produits d'automatisation industrielle de qualité supérieure, gagnant ainsi la reconnaissance nationale en étant la société de compteurs de panneaux numéro 1 aux États-Unis. Cherchant à élargir son portefeuille de produits, Red Lion a acquis en 1996, Paradigm Controls, un leader britannique du marché des panneaux d'exploitation.



En 2010, Red Lion - réalisant le potentiel de l'Ethernet pour les applications industrielles - a acquis N-Tron, un fabricant bien établi de switchs Ethernet industriels durcis. La combinaison de l'Ethernet et de l'automatisation permet non seulement aux clients de communiquer et d'afficher des données, mais également de transférer des données de l'usine vers l'entreprise. L'année suivante, la société a ajouté des RTU industriels, des commutateurs de couche et des produits M2M cellulaires avec l'acquisition de Sixnet, un fournisseur leader de solutions de réseaux industriels pour des marchés tels que l'électricité, les services publics, le transport maritime et militaire.



Nous savons que nos clients peuvent compter sur nos produits, et même s'ils ne représentent qu'une partie d’un système global, ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de leurs entreprises.