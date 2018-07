Film d'animation : Sorti de 'Lotte du village des inventeurs' (Ressortie 2008 Estonie - Lettonie), le 4 juillet 2018

Synopsis



Lotte est une jeune fille espiègle vivant à Gadgetville, le village des inventeurs. Aujourd’hui, c’est le jour du plus important évènement de l’année dans le village, le Grand Concours des Inventeurs. Toutes les familles y participent dans l’espoir de voir leur clan couvert de gloire. Parmi eux, il y a Oscar, le père de Lotte, qui a déjà remporté la compétition l’an dernier. Cette fois-ci, Giovanni le renard et Peggy la truie sont bien décidés à ne pas le laisser gagner... Lotte est un film qui ravira autant les petits que les grands. Les valeurs qu’il véhicule sont autant de messages de tolérance et d’humanisme : l’amitié, la découverte de l’autre, le partage. L’arrivée à Gadgetville de l’abeille Susumu n’est pas source de méfiance, mais au contraire de curiosité et de découverte. En enseignant le sport, elle transmet par-delà même les valeurs traditionnelles propres à sa culture d’origine.

Sous ses aspects humoristiques, le film aborde et développe des sujets plus généraux et actuels comme l’intégration. L’intégration, la découverte de l’autre, est non un frein mais une chance pour les individus curieux de tout, de se confronter aux différences, aux autres points de vue selon sa culture, son vécu... ce film évoque également l’ambiguïté des relations familiales. Paula, la mère de Bruno, est une femme à l’instinct maternel fort, et ne veut pas d’histoires avec son fils. Celui-ci veut prendre son envol, ses responsabilités, sans lui désobéir. Ils se confrontent alors tous les deux au difficile passage à l’âge adulte, celui où les parents acceptent moins facilement de voir leur progéniture quitter le nid.

Toutefois, Lotte est avant tout une fable. Reprenant le principe de Jean de la Fontaine, les réalisateurs utilisent les animaux comme arme de satire sociale, notamment au travers des personnages de John et James, les rats bourgeois qui ne vivent que dans le confort de leurs acquis dans leur ga- lerie souterraine de Gadgetville. Ils préfèrent fuir plutôt que de se confronter aux changements extérieurs et s’apercevoir que le monde autour d’eux évolue peu à peu.



Informations techniques Titre original : "Leiutajateküla Lotte" Nationalité : Estonie - Lettonie Réalisateur : Heiki Ernits et Janno Poldma

Scenaristes : Janno Poldma, Heiki Ernits et Andrus Kivirähk

Producteur : Riina Siloos et Kalev Tamm Musique : Sven Grünberg Studio de production : Eesti Joonisfilm et Rija Films

Durée : 81 min Genre : Film d’animation Couleur DCP





Sélections officielles :

- 57ème Festival du Film de Berlin (Compétition Génération Kplus) - 2007 - - Festival Ciné Junior 94, édition 2007 (Compétition Officielle) - Festival International du Film d’Animation d’Annecy, édition 2007 (Hors Compétition).

Kit médias : www.axxon-media.com



Plus d'informations : www.axxon-media.com



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici