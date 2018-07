Le Comité de bassin Adour-Garonne vote un budget d’exception

Le Comité de bassin Adour-Garonne a mis en garde hier après-midi les pouvoirs publics quant à la gravité des déficits en eau annoncés à échéance de 2050 et sur l’incohérence des moyens laissés à l’agence de l’eau.

Un déficit qui atteindrait 50% de la consommation actuelle, soit 1,2 milliard de mètres cube et un budget amputé de 60 millions d’euros par an, par prélèvement sur les recettes produites par les redevances, ramenant le budget opérationnel de l’Agence de 270 à 210 millions d’euros par an, soit près de un milliard d’investissements en moins sur le territoire d’Adour-Garonne pour la période 2019-2024.

Président du Comité de bassin, Martin MALVY a vivement contesté un système qui ne tient pas compte de la diversité du territoire ni des contraintes qu’il rencontre. Adour-Garonne représente 20% du territoire national, son budget n’atteint pas 10% du budget total des agences. 80% de son territoire est en zone de revitalisation rurale, c’est dire qu’il est pauvre et doit assumer des charges pour un espace qui compte 27% des masses d’eau à mettre aux normes, soit 27% de l’effort national. Pour Martin MALVY, cette situation ne saurait durer et appelle la mise en œuvre d’une véritable politique d’aménagement du territoire en matière d’eau, c’est-à-dire moins de prélèvements de Bercy sur les redevances payées par les consommateurs des bassins les plus exposés au réchauffement climatique, notamment, et moins de dépenses à leur charge pour financer des opérateurs de l’Etat auxquels il a supprimé ses participations.

Le Comité de bassin qui a approuvé cet après-midi à l’Hôtel de Région à Toulouse un plan d’adaptation au changement climatique préparé par un groupe de travail du Comité de bassin et l’agence de l’eau pendant plus d’un an a, en conséquence, adopté pour 2019 et la première année du prochain programme, un budget à hauteur de 270 millions d’euros, comparable aux budgets des années précédentes et non celui suggéré par les représentants de l’Etat.