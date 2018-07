Retour sur le Keynote consacré à Adequancy, première plateforme de mise en relation entre dirigeants et managers indépendants

Le management de transition en croissance moyenne de 15 à 20% par an

Depuis 8 ans, le métier du management de transition a fortement évolué avec une croissance moyenne de 15 à 20% par an. Toutefois, sur ce marché qui s’évalue à environ 300M€, une mission sur deux se réalise sans intermédiaire, l’accès aux managers indépendants se fait donc tout d’abord dans une démarche réseau et une volonté des clients de répondre à leur besoin par leurs propres moyens.



Or la part des effectifs non salariés dans les entreprise en Europe devrait passer de 12% actuellement à 50% en 2025. Un phénomène global puisque les entreprises américaines s’organisent déjà pour gérer ce changement de paradigme avec notamment des plateformes de freelances structurées et intègrent pleinement la culture de la "Worforce Agility".



"Depuis 3 ans, on observe une tendance à la banalisation dans le recrutement des managers indépendants : l’usage, la fréquence, augmentation de la demande, standardisation de l’offre… qui se justifie également, par une relation bipartite plus dominante entre l’indépendant et son client versus une relation tripartite où au début des années 2000, le cabinet de management de transition jouait un rôle prédominant dans l’accompagnement du manager dans sa mission." précise Anthony Baron, co-fondateur d’Adequancy, qui a créé sa première société de management de transition en 2010.





Contribuer à restaurer une image dégradée



Par ailleurs, même si les managers de transitions bénéficient aujourd’hui d'une image largement positive pour 85% des dirigeants français qui font appel à leurs compétences, il est important de continuer à qualifier ces intervenants indépendants qui font preuves d’adaptabilité et de flexibilité en sachant prendre des initiatives pour accompagner les entreprises vers plus d'agilité. "Les managers indépendants sont fondamentalement centrés sur les relations humaines, nous leur devons les bénéfices de l’amélioration de l’image de notre métier, très fortement dégradée jusqu’en 2013, par des missions tournées vers le restructuring et portées depuis vers la structuration de sociétés en phase de croissance" ajoute Anthony Baron.



En s’inscrivant sur Adequancy, le manager indépendant fait le choix d’être visible sur le marché et assume son statut en devenant acteur de sa recherche de mission. Ils seront ainsi plus facilement identifiables et mis en relation avec les dirigeants à la recherche de leur expertise.





Adequancy offre ainsi une large palette d’outils et de fonctionnalités :

Inscription en ligne rapide et gratuite Algorithme reconnaissant 100% des compétences

Profil éditable et personnalisable CV normalisé format Adequancy professionnel

Page dédiée, profil indexé sur Google Notations et références managers 100% vérifiées

Partage d’opportunités en mode push Compétences valorisées pour une communauté métier



Permettre aux dirigeants d'anticiper les pratiques managériales de demain