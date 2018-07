communiqué affiché 103 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 11 Juillet 2018 Beauty Success soutient l’engagement de Clarins auprès de FEED en faveur des enfants défavorisés En septembre, les parfumeries Beauty Success accueilleront une opération exclusive Clarins et FEED pour contribuer à aider les enfants défavorisés à reprendre le chemin de l’école et se construire un avenir meilleur. Venir en aide aux enfants les plus démunis Parce que la Beautiful Attitude c’est aussi s’intéresser aux autres, rendre service et donner des preuves d’amour, les clientes Beauty Success vont permettre d’offrir des repas aux enfants les plus démunis. En effet, les parfumeries Beauty Success sont fières d’avoir été choisies par la marque Clarins pour une opération totalement exclusive au profit de l’entreprise à vocation sociale FEED. 50 000 repas distribués Du 27 août au 16 septembre 2018, dès 60€ d’achat dans la marque Clarins , les clientes Beauty Success se verront offrir une trousse FEED. Pour chaque trousse offerte, Clarins contribuera à la distribution de repas pour faciliter l'accès à l'éducation d'enfants démunis à travers le monde et les aider à se construire un avenir. Ainsi, ce sont 50.000 repas qui seront distribués dans le cadre de cette opération.



L'association de deux groupes engagés dans la cause de l'enfance



Ce partenariat solidaire fait partie des engagements pérennes du Groupe Clarins en faveur de l’enfance. C’est ce qui lie les deux groupes puisque Beauty Success s’engage régulièrement auprès d’associations venant en aide aux enfants malades (soutien aux associations Laurette Fugain et Imagine For Margo).





A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 500 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.



Pour plus d'informations : www.beautysuccess-group.fr





A propos de FEED



FEED est une entreprise à vocation sociale qui collecte des fonds pour le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Créée par Lauren Bush-Lauren en 2006, FEED se concentre sur le financement de repas dans les écoles, afin de lutter contre la malnutrition et de favoriser l’assiduité scolaire dans les pays en voie de développement tels que le Honduras, le Guatemala ou plus récemment Madagascar.



Société : BEAUTY SUCCESS



