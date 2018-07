communiqué affiché 146 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Lundi 23 Juillet 2018 Youri Djorkaeff nouvel ambassadeur de la compagnie Wijet en Europe Wijet annonce un partenariat d’excellence avec un joueur de légende, le Champion du Monde Youri Djorkaeff, nouvel ambassadeur de la marque en Europe. Youri, représente le football tricolore à l’étranger aux côtés de la Ligue Professionnelle de Football, il est également consultant pour le groupe TF1 depuis 2014. En 2011 à New-York, il crée la "Youri Djorkaeff Foundation" une association à but non lucratif. La YDF utilise le football pour valoriser et aider les enfants issus de milieux difficiles. Elle est engagée à faire respecter le droit d’accès aux jeux de chaque enfant, indépendamment du lieu où il vit, de son statut social, ses capacités, sa religion, son sexe, ou ses origines. Pour plus d’informations sur la YDF : www.youridjorkaeff.org La YDF s’est récemment associée à l’UNICEF dans le cadre d’un programme d’accueil de jeunes réfugiés à Athènes en mettant en œuvre un centre d’entraînement et des stages de football dédiés. Wijet est heureuse d’accompagner les engagements de Youri et de soutenir les projets de sa fondation en reversant un pourcentage sur chaque vol effectué à partir de janvier 2019. Le partage de valeurs essentielles et notre complémentarité à l’international font de ce partenariat une rencontre inédite entre un Champion du Monde et une compagnie aérienne dynamique. Découvrez prochainement la campagne media : "Youri & Wijet" ainsi que les offres exceptionnelles créées par Youri.





