'Inés, un amour inédit', roman historique en 3 tomes retraçant les amours d'Inés de Argote et de Vincenzo Ier de Mantoue

Pour les courtisans et le peuple elle était poliment "Donna Agnese", mais pour les admirateurs de sa beauté et de sa culture elle était respectueusement "Doña Inés".



Le futur duc de Mantoue souffrait depuis la puberté d’une crainte irrépressible de devenir impuissant. La politique matrimoniale des familles couronnées ne faisait qu’alimenter cette crainte connue de presque tous à l’époque. La dernière des épreuves de virilité qui lui furent infligées inspira un film célèbre des années soixante (Une vierge pour le prince).



La rencontre de Vincenzo avec la délurée Inés allait le libérer enfin et cela jusqu’à l’exagération. Mais une seule femme, Inés, retiendra son amour toute sa vie, l'unique amour. Ce lien affectif si fort, Inés l’avait construit pour préserver l’équilibre de Vincenzo entre respect pour l’épouse Eleonora et appétit charnel pour les amantes occasionnelles.



Peuplé de personnages réels, le roman en trois tomes "Inés, un amour inédit" vient de paraître chez Librinova pour la version électronique et Amazon pour la version papier.



- Le premier tome, "L’enfant du saltarello", raconte la naissance de Inés et le cadre qui forgera son caractère.



- Le deuxième, "Une amante subtile", est celui de la découverte par l’héroïne de l’amour physique, et celui de la rencontre avec le jeune futur souverain.



- Le troisième, "Une passion rebelle", suit Inés dans sa vie de femme mûre et mécène des arts, vie souvent mouvementée et parfois dangereuse, car elle n’hésita pas à soutenir son amie et Mentor en érotisme, la marquise Barbara Sanseverino, accusée de complot par Ranuccio, duc de Parme et ennemi juré de Vincenzo.



L’auteur, Henri Piquer, s’inspire de ses propres recherches pour faire connaître Inés dans une version finalement assez peu romancée de sa biographie, tant son existence, ainsi que celle des autres personnages, fut riche.





A propos de l'auteur



Docteur ès Lettres et Sciences humaines expatrié au Mexique et historien par plaisir, Henri Piquer a enseigné en France et à l'étranger et publié plusieurs ouvrages, dont "Clins d'Oeil" (essai photographique sur le Mexique), "F. A. del Carretto, marquis de Grana" et "Lettres mexicaines".