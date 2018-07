Les éditions des Terres Rouges adaptent les plus grands succès de la littérature contemporaines pour les lecteurs dyslexiques

"L’Échappée belle" d’Anna Gavalda pour commencer Quatre frères et sœurs devenus adultes s’offrent une dernière journée d’enfance… C’est avec "L’Échappée belle", un roman d’Anna Gavalda publié pour la première fois en 2001, que les éditions des Terres Rouges, maison d’édition spécialisée dans l’adaptation d’ouvrages à destination des lecteurs en difficulté, dyslexiques et dysorthographiques inaugurera, le 4 octobre prochain, sa nouvelle collection consacrée aux adultes.





Lecture plus fluide et plus rapide



Créées en 2016, les éditions des Terres Rouges mettent en pratique les travaux du docteur Catherine Renard, docteur en psychologie et spécialiste des troubles spécifiques des apprentissages scolaires, qui a mis au point la méthode FaciliDYS© sur la base des dernières recherches en neuro-éducation.



Grâce à un code de couleur, un format et des polices adaptés, FaciliDYS© permet une lecture plus fluide et plus rapide et réduit significativement le nombre d’erreurs. "FaciliDYS© n’est pas une méthode pour apprendre à lire mais pour faciliter l’automatisation de la lecture", explique Catherine Renard. "Grâce à elle, la dyslexie se vit plus facilement. S’entraîner avec ce type d’écrits permet de reprendre goût à la lecture et confiance en soi."





Auteurs à succès



Unanimement salués par les familles et les professionnels de l’enseignement ou de la rééducation, les premiers ouvrages publiés - des classiques de la littérature comme "Les Fables de La Fontaine", "Candide" ou "Les Fourberies de Scapin", mais également des romans contemporain - étaient tous destinés aux jeunes lecteurs. À compter du mois d’octobre, la méthode FaciliDYS© sera également accessible au public adulte, à travers les ouvrages des auteurs à succès que sont Anna Gavalda, Grégoire Delacourt ou encore Raphaëlle Giordano.



"Les difficultés de lecture rencontrées par un public toujours croissant sont un réel enjeu de société et les auteurs comme les éditeurs se sont montrés particulièrement sensibles à notre démarche", souligne Catherine Renard.





À propos des éditions des Terres Rouges

Fondées en 2016 sur la base des travaux du docteur Catherine Renard, les éditions des Terres Rouges ont publié une vingtaine d’ouvrages. D’abord destiné aux jeunes lecteurs en difficulté, dyslexiques et dysorthographiques, son catalogue s’ouvrira à la rentrée au public adulte. Plus d'infiormations : https://www.terresrouges.eu