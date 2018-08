La Nova, nouvelle compagnie aérienne au concept disruptif, entre prestations premium et tarifs classe affaires

Exploiter un segment laissé vacant par les compagnies d’aviation traditionnelles



Se situant sur une plage laissée vacante par les compagnies d’aviation traditionnelles, La Nova se positionne sur un segment permettant d'offrir à ses voyageurs une solution simple, rapide et abordable au travers d'un service ultra-personnalisé.



Evitant les grandes capitales européennes, le réseau se dessine dans un premier temps sur des destinations non couvertes - ou de manière peu convenable - par les compagnies traditionnelles et dont l'accès par voie terrestre peut se révéler long et fastidieux. Une planification parfaitement calibrée permettra aux voyageurs d'optimiser leur temps à destination, qu'il s'agisse d'une journée de travail ou tout simplement d'une escapade de fin de semaine.



L’offre proposée est axée entre autres sur le confort, le gain de temps au sol et la sérénité, notamment : l’accès de la voiture à l’avion en 20 minutes par l’utilisation des terminaux d’aviation d’affaire ou "Fast Track" sur les destinations n’en disposant pas, une configuration type "classe affaire" avec des carrés de sièges se faisant face et une zone "lounge/bar".





11 destinations au départ de Genève au lancement



Dès le 1er octobre 2018, La Nova desservira 11 destinations au départ de Genève : Anvers, Bologne, Dinard, Florence, Hyères, La Rochelle, Marseille, Montpellier, Nice, St Moritz, Stuttgart et Turin.



Les réservations seront ouvertes début septembre et les adhésions au club Le Cercle, destiné aux clients les plus exclusifs, sont déjà disponibles.





Vols réguliers exclusifs : Connect



L'offre Connect présente des aller-retour matin et soir vers Nice ou Turin, des fréquences multiples en fin de semaine pour Florence, Hyères ou Montpellier ainsi que des vols le week-end pour les vacances sur la façade Atlantique.





Configuration standard



Configuration spéciale pour La Nova



Vols réguliers exclusifs : Executive



L'offre Executive présente des aller-retour dans la journée vers Gênes, Jersey ou Trieste, mais aussi des vols loisirs réguliers vers un réseau de destinations exclusives telles que Arcachon, Courchevel ou St Tropez.







Service voiturier



Le concept La Nova veut réinventer l'expérience du voyage aérien au travers de nombreuse petites attentions originales, sincères et personnalisées à bord mais aussi dès le début du voyage, c'est à dire au domicile du client. Dans cette logique une service de voiturier est proposé au départ de Genève qui assure le transport du client de son domicile jusqu'à l'aéroport.



Ludovic Rossé, CFO de Flylanova : "Le monde de l’aviation a connu une évolution spectaculaire au cours des deux dernières décennies. L’avènement du modèle "low cost" a révolutionné le marché du voyage en démocratisant l’accès au transport aérien.



Malheureusement, comme toute évolution, cet engouement pour le voyage a engendré des effets néfastes : aéroports saturés, nivellement des services par le bas, vols annulés ou déroutés laissant des passagers livrés à eux-mêmes, horaires parfois absurdes et communication axées sur le seul facteur prix.



A l’exception de certains vols long-courriers, la notion de qualité de service semble avoir totalement disparu.



Afin de répondre à une demande laissée vacante par les nombreux acteurs du secteur, La Nova développe un concept simple, à savoir remettre le client au centre des préoccupations en exploitant des lignes régionales peu ou pas desservies en se concentrant sur une grande qualité de service à un tarif correspondant à une classe affaire."

Le réseau de destinations de Octobre 18 - Mars 19









Flotte ATR 72-500 dont la capacité de cabine est divisée par deux (cf photos ci-dessus)

Pilatus PC-12 Exemples de tarifs A/R (1 CHF = environ 0,9 euro) Genève-Nice: dès CHF 590

Genève-La Rochelle: dès 790

Genève -Bologne: dès 790

Genève-Marseille: dès 590

Tarifs executive dès 1’200

Abonnements Nov’abo et Le Cercle : jusqu’à 30% de réduction tarifaire

A propos de La Nova



Flylanova SA est une société anonyme basée à Genève. La compagnie, créée par des professionnels de l’aviation et de la finance, est enregistrée au registre du commerce du Canton de Genève depuis novembre 2017. Son capital est détenu en mains privées.



Au travers de la marque La Nova, la compagnie offre à ses clients un service de qualité supérieure et opère comme courtier du transport aérien. En tant que tel, Flylanova SA organise des prestations de transport aérien pour le compte de ses clients en affrétant des appareils à un opérateur européen en qualité d’agent de ses clients. Elle ne vole dès lors pas directement sur sa propre flotte et n’assure pas en tant que tel de prestation de transport.



Cette structure, largement utilisée dans le monde de l’aviation, permet d’éviter des coûts d’infrastructure et de ressources humaines aléatoires et considérables, allant à l’encontre de l’approche conservative du modèle financier. Celle-ci a notamment été choisie par des compagnies majeures durant leurs premières années d'opération et est également utilisée pour assurer leur augmentation de capacité durant les hautes saisons.



Plus d'informations : www.flylanova.com