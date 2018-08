Le Youtuber coach vocal Antoine Rudi réunit ses abonnés à Audincourt le temps d'un week end

Fêter ses 40 ans en musique



Après avoir organisé des concerts avec plus de 500 personnes et tourné 3 vidéos par semaine sur sa chaîne Youtube depuis plus d’un an, Antoine Rudi a choisi le week end de son anniversaire pour rencontrer pour la première fois physiquement ses abonnés.



Avec plus de 3500 coaching en présentiel, il souhaitait également vérifier concrètement les progrès des ses abonnés.



Voila en résumé les raisons de l’organisation de ce stage d'immersion les 1 et 2 septembre à Audincourt (25400).





Se confronter à la réalité



Chez soi on est toujours le meilleur des chanteurs. Mais en public ? C’est ce qu'Antoine Rudi souhaite vérifier lors de coaching individuels en alternance avec l’apprentissage des techniques professionnelles.



L’idée est de compléter les astuces et conseils glanés sur internet par de vrais exercices concrets et des explications claires. Ainsi, en deux jours, les chanteurs en herbe vont travailler 10 fois plus que chez eux derrière leur écran. Ils pourront ensuite poursuivre leur apprentissage à distance par l’intermédiaire du club de chanteurs, l’important étant d'avoir les bonnes bases.





Afrique, Québec, Suisse, Belgique



Ces deux jours seront filmés et accessibles par la suite via la chaîne Bien chanter, car plus de la moitié de l’audience de la chaîne vit à l’étranger. L’Afrique francophone regroupe plus de 8000 abonnés et bien sur, Québec, Suisse, Belgique ne seront donc pas en reste.



"L’immersion coaching vocal"



1 et 2 Septembre 2018

Chez Zik and Voice Factory

81, rue de Belfort 25400 AUDINCOURT





Plus d'informations :



Chaîne Youtube : "Antoine Rudi Bien chanter"

Blog : www.bienchanter.fr