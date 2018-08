La galerie bruxelloise Benjamin Sebban expose les tables d’échec de Marcel Duchamp par Tom Hackney

Marcel Duchamp a toujours été une source intarissable d’inspiration pour les artistes contemporains. Il n’est pas une de ses œuvres qui ne soit reprise par un grand nom de notre temps. Son fameux "nu descendant l’escalier" a inspiré une très belle série de George Baselitz, son urinoir, a fait la renommée du travail appropriationniste de Sherrie Levine… et de tant d’autres.



Mais peu savent que Duchamp nourrissait une passion pour les échecs. Durant toute sa vie, les grands noms du siècle sont venus l’affronter à sa table de jeu. Chaque coup a été archivé, inscrivant ainsi dans la postérité ces batailles d’un instant. Une histoire dans l’histoire, un jeu dans le jeu.





A propos de Tom Hackney



Tom Hackney est né en Angleterre en 1977. Après des études d’art menées à Manchester University puis au Goldsmiths College of London, il a rapidement développé une passion presque obsessionnelle pour ces parties d’échec.



Fouillant les archives de la fondation Duchamp pour en trouver les retranscriptions, il a bâtit une abstraction géométrique autour de chacune d’entres elles.



Leur titre est une équation constante : Marcel Duchamp, le nom de son adversaire, la date et le lieu de la partie (certaines furent jouées à Bruxelles)



Les coups et leurs coordonnées se transforment alors en lignes de couleur ou l’on voit finement se dessiner et se chevaucher des cases, des hésitations, des avancées et des reculs. Un portrait géométrique et abstrait d’une multitude de réactions psychologiques, tantôt instinctives, tantôt longuement réfléchies.



Il est fascinant de se retrouver un instant les spectateurs privilégiés de ces duels de grands esprits et de contempler le coup de maître de Tom Hackney : Cette ironie superbe de changer en œuvre les seuls fragments de vie de Duchamp qui n’en furent pas. Echec et Mat.



Tom Hackney, vit et travaille à Londres.



Expositions :



New York 2017 - Open Ground, 57W57ARTS

New York 2016 - Painting the Chess Game Of Marcel Duchamp, Francis Naumann fine Art







Exposition A GAME IN A GAME

Du 6 septembre au 6 Octobre 2018 Galerie BENJAMIN SEBBAN

2 Rue Saint Georges 1050 BRUXELLES



A propos de la Galerie Benjamin Sebban



Spécialisée moderne et contemporain, la galerie BENJAMIN SEBBAN offre une sélection constante et pointue d’œuvres de maitres du XXème siècle.