uGO, une solution pour pallier l'interdiction du téléphone portable à l'école

uGO! remplace les téléphone mobile désormais interdit dans les écoles



Les parents doivent pouvoir communiquer avec leur enfant aussi bien pour des raisons de sécurité que pour se rassurer, parents et enfants ont pris l’habitude de communiquer régulièrement, le plus souvent par le biais d’un téléphone portable. Côté enfant, un professeur absent en dernière heure, un problème de transport, un après-midi chez un ami, un match de foot qui s’éternise... Ou un parent retenu au travail ou bloqué dans un embouteillage...



Nous avons tous pris l’habitude de réagir vite en cas d’imprévu. La nouvelle législation vient bouleverser nos comportements. Alors comment les parents peuvent-ils continuer à communiquer avec leur enfant et s’assurer qu’un téléphone au fond du cartable ne sera pas utilisé en cours ou pendant les pauses?





Carte SIM multi-opérateurs, son micro et son haut- parleur



Avec sa carte SIM multi-opérateurs, son micro et son haut- parleur, uGO! fonctionne comme un téléphone portable : l’enfant peut appeler et se faire appeler par ses 2 parents. Sans écran, seulement 2 boutons : uGO! ne conserve que les fonctionnalités essentielles du téléphone. Il est ainsi simple à utiliser et n’est pas source de distractions ou d’accès à des contenus inappropriés pour l’enfant.





Géolocalisation



En cas d’inquiétude, les parents peuvent même géolocaliser leur enfant en temps réel grâce à la puce GPS intégrée. Avec son prix d’achat de 69,90€ sur Amazon et un abonnement dès 5,90€ par mois, uGO! est une solution économique qui s’adresse à toutes les familles.





Thierry Roussel, pour KRG Corporate : "Tous les parents ont pris l’habitude de communiquer avec leurs enfants pour se rassurer ou s’assurer de leur sécurité. L’interdiction du téléphone portable dans les établissements scolaires va bouleverser notre façon de gérer les imprévus, notre dépendance au portable nous ayant fait perdre nos réflexes d’anticipation. C’est pourquoi nous avons décidé d’adapter notre solution, utilisée actuellement par des seniors, aux enfants et adolescents afin de permettre aux familles de communiquer en éliminant tout risque lié au portable. De plus, la solution uGO! paramétrée sur 2 numéros choisis par les parents ne sera pas un objet convoité : tout risque de vol ou de racket en sera d’autant plus limité."





Tarif

69,90 € le dispositif

Ajouter abonnement à 5,90 € par mois

Autonomie : 3 à 7 jours

Disponible sur Amazon







À propos de KRG Corporate



Avec les offres de sa marque SeniorAdom, KRG Corporate s’est imposée comme le leader des solutions innovantes de téléassistance pour personnes fragiles en France et en Chine. Forte de son succès sur le marché des seniors, KRG Corporate propose avec uGO! une solution grand public, abordable et qui répond aux besoins des familles.