Du Portugal à la Turquie : 10 000 km à pied pour raconter l’Europe

Pays parcourus : Portugal, Espagne, France, Italie, Suisse, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Kosovo, Macédoine, Albanie, Grèce, Bulgarie, Serbie, Roumanie, Turquie



Une production nomade



Bien qu’éditées sur la route, le plus souvent sur un coin de table de bar ou encore sous la tente, les photos et les vidéos produites par 2PVA sont d’une qualité rare pour ce type de voyage. Interviews, épisodes pays et journaux de bord, les angles d’approches sont multiples et tous les supports sont en français et en anglais.











Supports visuels



Une randonnée 3.0



Loin d’opposer nature et progrès technique, Marie et Nil entendent tirer le meilleur parti des deux. Les nouvelles technologies leurs permettent de s’orienter dans la nature et de partager avec le plus grand nombre les merveilles naturelles et culturelles de l’Europe. Les réseaux sociaux qui jouent un rôle majeur dans la diffusion de leurs supports prennent ici une dimension très concrète lorsque des membres de leur audience les rejoignent de toute l’Europe pour quelques jours.





1Kg for the planet



Transporter dans un sac à dos le matériel nécessaire pour randonner et camper sur de la longue distance mais aussi l’équivalent d’une petite équipe de production vidéo, ça pèse… Malgré cela, Marie et Nil ainsi que tous leurs invités, conservent dans leur sac une place pour collecter les déchets sur leur passage. C’est le programme 1KG FOR THE PLANET .

A propos de l’association Deux Pas Vers l’Autre