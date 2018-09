Nomination : Franck Meudec rejoint RESOLVING

Apportant son expertise d’entrepreneur dans le logiciel pour la construction, Franck Meudec va permettre à RESOLVING d’accélérer sa croissance. RESOLVING est spécialiste depuis 2003 de la digitalisation des métiers de la construction et de l’immobilier, avec une offre de solutions collaboratives et BIM - Building Information Modeling (1).





Le parcours de Franck MEUDEC, entrepreneur français du logiciel



Depuis 15 ans, Franck Meudec intervient dans le secteur du logiciel pour la construction et l’immobilier.



Il commence sa carrière chez PTC, éditeur mondial de logiciels (1997- 1999), avant d'intégrer APRIMO (aujourd’hui MAPP), l’un des grands acteurs mondiaux indépendants du marketing digital (2000-2002).



Entre 2002 et 2008, il est Directeur associé de la société BuildOnLine / CTSpace Inc, dans le secteur du digital pour le bâtiment.



En 2009, Franck Meudec lance WAPP6, un éditeur de solutions collaboratives pour la gestion documentaire, la gestion des réserves et le BIM en mode Cloud, qu’il fusionne avec l’allemand CONJECT AG en 2013. En 2016, ilcède l’ensemble au groupe ACONEX, leader mondial des logiciels dédiés à la gestion de projets pour la construction en mode Cloud.



Fin 2017, après le rachat d’ACONEX par ORACLE, Franck Meudec, membre du comité de direction d’ACONEX, quitte le groupe pour investir dans de nouveaux projets, toujours en liaison avec la construction : LOTIHOME, promotion immobilière sur Toulouse (www.lotihome.fr), KALIDOC (www.kalidoc.com), prestations de services pour le pilotage des informations sur les projets de construction. Et enfin aujourd’hui, RESOLVING, en tant qu’associé, dont il accompagne la croissance en occupant la position de Vice-Président CEO.



Franck Meudec est diplômé du DESS de Finances, Négociation et Développement d’Entreprise de l’ESG Ecole Supérieure de Gestion (1994).





Un coup d’accélérateur pour RESOLVING



RESOLVING est présent depuis 15 ans dans le secteur de l’immobilier et de la construction et à, entre autres, proposé dès 2005 les premières solutions de gestion de réserves électronique. L’entreprise accompagne les grands noms du secteur de la construction dans leur transformation digitale, en fournissant une gamme innovante de solutions logicielles de gestion de projets en mode collaboratif, 2D, BIM (Building Information Modeling), et de mobilité.



L’arrivée de Franck Meudec aux côtés de Cyriaque Rios, président fondateur de l’entreprise, va permettre à RESOLVING d’accélérer son déploiement en France et à l’international, pour profiter d’une conjoncture sectorielle exceptionnelle. En effet, à l’heure du smartbuilding, de la conception et construction des villes du futur, les intervenants de la construction et de l’immobilier ont besoin de réaliser leur transformation digitale pour gagner en productivité et contrôler plus efficacement leurs délais.



Des besoins auxquels savent répondre les solutions RESOLVING, notamment à travers des solutions de project management, de suivi de la construction et des livraisons, de gestion documentaire (GED) et de suivi de chantiers métier : plans d’avancement journalier (PAJ), commissioning, formulaires d’audit qualité, sécurité, environnement, plans de contrôles (PDC), etc… Le tout en mode collaboratif, en utilisant le Cloud, autour des maquettes 3D ou 2D…



Franck Meudec, Vice-Président – CEO de RESOLVING, explique ainsi : "J’accompagne RESOLVING vers une nouvelle trajectoire de croissance accélérée. RESOLVING possède un portefeuille de solutions innovantes et une R&D interne solide animée par son PDG-Fondateur, qui lui permettent d’engranger des références mondiales et de garder un temps d’avance."



Cyriaque Rios, Président-fondateur de RESOLVING, complète : "L’arrivée de Franck à mes côtés représente une fantastique opportunité et marque le début d’une nouvelle histoire. En effet, nous cumulons chacun des expériences entrepreneuriales fortes et très complémentaires, ce qui va accélérer la croissance de RESOLVING et permettre un développement international puissant."



(1) Building Information Modeling : modélisation des informations du bâtiment











A propos de RESOLVING



RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction.



Sa gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, exploitation, mais aussi de déconstruction.



Ses clients représentent les univers de la Construction & de la Gestion d’actifs dans l’Immobilier commercial & résidentiel, les Infrastructures publiques et l’Ingénierie : Maîtrise d’ouvrage, Foncières, Investisseurs, Entreprises Générales & Sous-traitants, Facility & Property Managers et Utilisateurs, Architectes, Maîtrise d’œuvre, Bureaux d'études et Bureaux de contrôle.



RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 35 personnes.



Pour en savoir plus : https://resolving.com/Fr/