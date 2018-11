communiqué affiché 87 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 14 Novembre 2018 Sprayboutic.com : La retouche carrosserie en ligne Le site Sprayboutic.com livre un large choix de coloris pour retoucher sa carrosserie et accompagne le client afin de repérer plus rapidement la couleur correspondante à son véhicule. 5 800 références différentes Sprayboutic.com est vendeur de tous types de produits (pinceaux retouches, aérosols) permettant la rénovation de sa carrosserie. Il comprend ainsi, un éventail de coloris possibles. Avec 5 800 références différentes, le site est conçu dans le but de faciliter le repérage du coloris souhaité.





Particuliers et professionnels Le site livre ses produits aux particuliers comme aux professionnels. Ses clients représentent pour l’instant plus de 10 800 commandes traitées* et leur indice de satisfaction est de 4,6 sur 5.**







Accompagnement personnalisé afin de choisir le bon coloris



Afin d’éviter de se déplacer pour retoucher sa carrosserie, le site a mis en place un accompagnement personnalisé afin de choisir le bon coloris. Dans un soucis de gain de temps, les explications fournies sur le site ainsi que son nuancier permettent d’éviter une attente trop longue pour récupérer son produit. Toutes les marques sont disponibles. Il est possible de retoucher sa carrosserie à partir de 5,50 €. * (Source certifiée Prestashop)

** (Source certifiée Ekomi)





Mots clefs : auto,automobile,carrosserie,voiture,ecommerce



