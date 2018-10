La Fédération Française du DROIT HUMAIN organise une journée portes ouvertes à la Maison Maria Deraismes, le 20 octobre à Paris

L’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN, est la première Obédience mixte de l'histoire de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons du DROIT HUMAIN proclament l’égalité de la femme et de l’homme en droits et en devoirs.



Créé en 1893 par l'auteur, conférencière et journaliste Maria Deraismes et par le Conseiller Général et Sénateur Dr Georges Martin, l’Ordre maçonnique compte aujourd’hui 30 000 membres à travers le monde. La Fédération française étant la plus importante de ses fédérations.



Cette journée Portes Ouvertes, sera l’occasion pour le visiteur :



- De découvrir le site, avec ses différentes temples et décors.



- De connaître l’histoire de cet Ordre maçonnique atypique dans le paysage du XIXème siècle et qui le reste encore aujourd’hui au XXIème siècle par ses spécificités. - De rencontrer des membres de la Fédération française du DROIT HUMAIN, des Frères et des Sœurs qui seront là pour guider le visiteur et répondre à ses questions.



- De participer à des tables rondes qui auront lieu plusieurs fois dans la journée.

Journée portes ouvertes à la Maison Maria Deraismes



9 rue Pinel, 75013 PARIS - metro ligne 6 Nationale - Près de la Place d'Italie

Entrée libre de 10h à 18h



Site web : www.droithumain-france.org

Application Mobile : mobile.droithumain-france.org

Page Facebook : facebook.com/droithumain-france

Twitter : twitter.com/ledroithumainfrance

Instagram : https://www.instagram.com/le_droit_humain





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici