L’hélicoptère à portée clic : Helipass lance un service de vols à la demande

Ouvrir l'accès au trajet en hélicoptère



Et si l’hélicoptère n’était plus un luxe réservé à une élite ? Avec un choix de 300 destinations dans le monde entier, Helipass propose de rendre accessible la réservation d’un hélicoptère, que l’on souhaite survoler une région touristique, faire visiter une usine à des partenaires économiques, ou simplement relier rapidement une destination.



Grâce à sa plate-forme numérique, Helipass donne accès à un réseau de 45 compagnies réparties dans 19 pays, sur les cinq continents. Il suffit de choisir un concept ou un trajet pour vivre une expérience unique tout en profitant d’un mode de déplacement rapide et moins coûteux qu’on ne le pense. A titre d’exemple, un vol de transfert entre les centres ville de Nice et Monaco dure très précisément 7 minutes et coûte 160 euros, quand le même trajet en taxi dure rarement moins d’une heure pour une centaine d’euros.





Ventes privées, Ubercopter… : l’hélicoptère à l’heure de la révolution digitale



C’est lors d’un séjour aux Etats-Unis, alors qu’il veut faire un tour en hélicoptère au-dessus de New-York, que Frédéric Aguettant a l’idée de créer Helipass. Issu du monde de l’aéronautique, il constate avec étonnement que sa demande se révèle plus compliquée qu’il n’y parait. De retour à Paris, il se met alors à travailler sur le concept d’une plate-forme mettant en lien les utilisateurs et les compagnies. Helipass, première marketplace d’hélicoptères, nait en 2014.



La start-up commence par proposer des survols de la capitale, avec un opérateur unique. Puis Frédéric Aguettant contacte le site "Ventes privées". Aussitôt séduit par le concept, l’entreprise de commerce en ligne permet à Helipass de doper ses ventes et d’élargir progressivement ses prestations en proposant des survols du Mont blanc ou du Cap Ferret, puis des vols à l’étranger.



En 2015, Helipass s’associe avec Uber lors du festival de Cannes et lance les "Ubercopters". Un véritable succès : 400 passagers empruntent le service durant la quinzaine, en lieu et place du taxi.





Helipass, précurseur dans un marché en essor



La jeune start-up, qui compte aujourd’hui une dizaine de salariés, enregistre une croissance de 40% par an. Avec des partenaires comme Airbnb, Booking ou encore Viator, le tourisme représente 80% de son chiffre d’affaires, dans un secteur qui draine 1,5 milliards de dollars dans le monde.



Sa dernière nouveauté est un service de vols sur mesure, à la demande. Helipass cherche aussi à développer son activité "Corporate" et ne cesse d’innover pour décrypter un marché en pleine mutation. A l’heure où la mobilité représente un enjeu majeur, l’hélicoptère serait-il en passe de devenir l’un des modes de déplacement du futur ?



En chiffres :



- 1ère plate-forme digitale de réservation dans le monde

- 2 bureaux (Paris, Los Angeles)

- 45 compagnies, 485 hélicoptères dans 19 pays

- 20 100 passagers transportés



Plus d'informations : www.helipass.com