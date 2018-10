'Le Jeudi c’est Frenchie !', nouveau concert live dédié aux musiques francaises du OH! HAPPY

Crée il y a plus de 10 ans par Frank Clerico, membre de la famille Clerico, qui a fondé le Moulin Rouge et le Lido, le cabaret OH ! HAPPY est le lieu de référence unique à Paris pour s’amuser et faire la fête dans un univers dédié à la musique. Anciennement le Happy Day’s, pour cette nouvelle saison, le cabaret fait peau neuve et devient le OH ! HAPPY. Toujours le même concept 3 en 1 (Restaurant - Cabaret Live - Club) mais un nouveau décor, deux nouveaux spectacles et de grandes nouveautés.



Le OH ! HAPPY marque un tournant dans sa programmation en proposant une alternative à son spectacle habituel, un nouveau Concert Live "Le Jeudi C’est Frenchie !", qui aura lieu un jeudi sur deux dès le 11 octobre 2018.



Avec ce nouveau spectacle, le OH! HAPPY crée un nouveau rendez-vous festif et unique à Paris pour chanter, danser, et s’amuser sur les plus grandes musiques françaises.









Une immersion dans un univers de fête et de musique frenchie



Les deux chanteurs résidents Claire L. (du groupe L5) et Thomas Parthonnaud accompagnés par les musiciens du OH ! HAPPY interpréteront en Live les plus grandes chansons françaises pour une soirée de folie. Le OH! HAPPY innove toujours plus en étant encore plus "à l’écoute" de ses spectateurs :



- Les invités pourront choisir certains des titres interprétés en live par les artistes

- Pour ceux qui en auront envie, certains auront la possibilité de chanter sur la scène du OH ! HAPPY accompagnés par les musiciens.





A propos de OH! HAPPY



Restaurant - Cabaret Live - Club, situé à deux pas des Grands Boulevards et de la Bourse, est le lieu de référence pour s’amuser et faire la fête à Paris. Depuis plus de 10 ans, OH! HAPPY est le concept 3 en 1 qui garantit une soirée d’exception. Il rassemble en un seul lieu un restaurant à la cuisine de qualité, une scène Live où chanteurs et musiciens interprètent les plus grandes chansons, suivi d’une soirée club exceptionnelle.



Plus d'informations : www.happydaysparis.com