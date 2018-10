Omlet fait entrer le poulailler dans l'ère de la domotique

Améliorer le quotidien des éleveurs de poules

Ces dernières décennies, l'élevage de poules a séduit bon nombre de particuliers à la recherche d'un retour au naturel, propulsant les gallinacées dans le top 10 des animaux les plus domestiqués. Les poules font un parfait animal de compagnie pour des raisons évidentes : elles permettent d'avoir des œufs frais et enseignent aux enfants l'importance de connaître la provenance de ce qui se trouve dans son assiette.



Cependant, une étude récente montre que près de deux éleveurs de poules sur trois aimeraient pouvoir se lever plus tard, et une bonne partie d'entre eux disent être prêts à dépenser plus de 200€ pour pouvoir faire des grasses matinées plus souvent. Un couple sur six affirme aussi se disputer régulièrement pour savoir qui doit aller faire sortir les poules.





Compatible avec tous les models de poulaillers



Pour permettre à chacun de profiter de ses poules sans risquer le burn out ou le divorce, Omlet vient de lancer une nouvelle porte automatique universelle pour poulailler, qui s'adapte aussi bien aux poulaillers Eglu Cube de la même marque qu'aux modèles classiques en bois. Equipée d'une minuterie et d'un capteur de lumière, elle peut s'ouvrir en fonction de l'heure ou de la luminosité afin d'assurer une flexibilité optimale.

"Nous savons que nos clients adorent leurs poules et qu'ils veulent toujours faire ce qui est le mieux pour elles", explique Simon Nicholls, responsable design et production des produits. "Nous avons donc conçu la porte automatique pour permettre aux poules de se lever à l'heure qui leur convient, ce qui peut être très tôt, surtout en été. C'était important de s'assurer qu'elle se fermait correctement la nuit tombée, et ce quelle que soit la météo. nous avons donc effectué une batterie de tests dans différents pays pendant deux ans afin de parfaire la conception du produit."







Sécurisée contre les prédateurs

Conçue pour fonctionner par des températures jusqu'à - 20°C, la porte automatique d'Omlet est équipée d'un moteur puissant et d'un mécanisme en métal. Contrairement aux systèmes d'ouverture automatique de porte de poulailler traditionnels, il n'est pas possible d'ouvrir la porte à la main. Les prédateurs ne pourront pas la faire bouger quand elle est fermée. Les poules peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles.





Tarif et distribution

Disponible à partir de 169.99 €, la nouvelle porte automatique universelle d'Omlet est fournie avec un kit permettant de la fixer sur tous types de poulailler ou d'enclos.



La porte automatique universelle pour poulailler est disponible au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et aux États-Unis.



Caractéristiques :



- Facile à installer

- Aucun entretien n'est nécessaire

- L'ouverture se fait en fonction de l'heure ou de la luminosité

- Fonctionne à piles

- Compatible avec tous les poulaillers en bois

- Améliore l'isolation thermique et la sécurité du poulailler

- Compatible avec les poulaillers Eglu Cube

- Résiste à toutes les conditions météorologiques

- Ses capteurs empêchent qu'elle ne se ferme sur les poules

- Peut se fixer à tout type de grillage ou d'enclos à poule





Pour accéder à la fiche produit, cliquez ici





Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici





À propos d'Omlet



Omlet est entré sur le marché en 2004, avec leur premier poulailler Eglu, rapidement devenu la référence d'une nouvelle tendance consistant à élever des poules en milieu urbain. Vendu dans le monde entier, l'Eglu a notamment été présenté lors de la première grande exposition Victoria and Albert Museum qui rendait hommage aux designs de l'après-seconde guerre mondiale, aux côtés du Concorde ou de la Jaguar type E.



Depuis, Omlet a conçu un grand nombre de produits pour poules mais aussi pour chats, chiens, abeilles, lapins ou cochons d'Inde. Ils continuent d'innover, avec pour objectif de rendre aussi gratifiant et agréable que possible la domestication d'animaux et d'oeuvrer pour le confort et le bien être à la fois des propriétaires et de leurs compagnons.



Les produits d'Omlet sont disponibles au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelles-Zélande.



Plus d'informations : www.omlet.fr