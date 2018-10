Resolving participe au Construct Lab, une communauté d’entrepreneurs pour innover dans la filière du Bâtiment

Une initiative qui répond aux enjeux de transformation attendus par la profession



Partant du constat que l’innovation à l’ère de la transformation digitale se nourrit de transversalités et d’une intensification des échanges et des partenariats, des entrepreneurs de la filière du Bâtiment, ont eu l’idée de Construct Lab il y a quelques mois… Ils ont rêvé d’un lieu de rencontres dédié à l’innovation et l’émergence de projets…



Le groupement est aujourd’hui de plus en plus dense et a trouvé sa gouvernance. C’est ce projet associatif qui était présenté jeudi 26 septembre devant une cinquantaine de professionnels de la filière, par ses membres fondateurs et ambassadeurs. Resolving qui suit le mouvement depuis ses origines, était évidemment présent.





Construct Lab, pourquoi ?



C’est avant tout une Communauté. S’associer et Agir ensemble pour innover. Réunir les acteurs de la construction pour stimuler l’innovation dans le secteur.



Ce collectif déploie ses actions en animant deux produits :

- Build Forward : Echanger pour construire. Organiser des événements dédiés à la filière et s’interroger sur la place la filière Construction dans le monde de demain.



- Build’Up : Une machine à créer des solutions. A partir d’un problème non résolu, identifier les acteurs concernés et valider ensemble les termes de la problématique afin d’en désigner la solution. Une solution portée par la communauté.

Construct Lab, c’est une nouvelle manière de travailler qui vise à réunir l’ensemble des parties prenantes du monde du Bâtiment et de l’Immobilier dans le but de co-créer des entreprises, répondant à des problématiques concrètes, puis de les accompagner dans les premiers pas de leur développement. Construct Lab se démarque par une méthode de travail basée sur l’échange et la bienveillance afin de penser bien commun mais aussi de par sa composition puisqu’il réunit sans distinction entrepreneurs, Majors, startups, bureaux d’études, ingénieurs, PME : en un mot tous ceux qui œuvrent pour le bâtiment et l’immobilier. Pour ce faire, a été créée une Association, Construct Lab, qui agit comme un tiers de confiance de l’innovation.



Construct Lab s’étend et recrute. Pour plus d’informations : www.linkedin.com/company/construct-lab





A propos de RESOLVING



RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction. Sa gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, exploitation, mais aussi de déconstruction.



Ses clients représentent les univers de la Construction & de la Gestion d’actifs dans l’Immobilier commercial & résidentiel, les Infrastructures publiques et l’Ingénierie : Maîtrise d’ouvrage, Foncières, Investisseurs, Entreprises Générales & Sous-traitants, Facility & Property Managers et Utilisateurs, Architectes, Maîtrise d’œuvre, Bureaux d'études et Bureaux de contrôle.



RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 35 personnes.



Pour en savoir plus : https://resolving.com/Fr