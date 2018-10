25.000 consommateurs lancent un Boycott Citoyen au long cours

Les multinationales entravent toute action climatique ambitieuse ? Le lobby du patronat minimise les efforts climatiques ? Les multinationales agro-alimentaires continuent à déforester à tout va ? L’ONU nous prévient que nous n’avons plus que deux ans pour réagir avant une menace existentielle ? Suite aux Marches pour le Climat du 8 septembre, un mouvement citoyen spontané, Boycott Citoyen, s'est donné comme objectif de priver les entreprises irresponsables de leurs consommateurs, pour les pousser à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement.



Après une journée sans achat le 1er octobre, qui a réuni quelques 25.000 consommateurs, le boycott au long cours a été lancé. Le principe : ajouter chaque jour une nouvelle marque à la liste noire de boycott. Après Coca-Cola le 2 octobre, Boycott Citoyen s'est attaqué à Engie le 3 octobre, et à Nespresso le 4 octobre. Prenant de l'ampleur, le mouvement a d'ores et déjà incité de très nombreux consommateurs à bouder ces marques irrespectueuses de la nature et de l'homme. Des centaines de clients d'Engie ont ainsi décidé, dans la journée du 3 octobre, de migrer vers des fournisseurs d'énergie plus responsables.



L'objectif de Boycott Citoyen : dresser une liste noire de 100 entreprises d'ici les fêtes de fin d'année, qui correspondent à un pic de consommation chaque année. Chaque jour, un article est ainsi publié sur le site www.boycottcitoyen.org, pour rappeler les agissements de la marque ciblée, et offrir des alternatives aux consommateurs.





Pour rejoindre le mouvement sur facebook : www.facebook.com/events/726419034373203



Plus d'informations : www.boycottcitoyen.org





Contact presse



Carol Galand

Email : boycottcitoyen@gmail.com