La trieuse TOMRA 5B séduit l’industrie agro alimentaire

TOMRA expose sur INterPom - Stand 116 - 25 / 27 novembre



TOMRA présentera ses dernières nouveautés en matière de solution de pelage et de tri pour les pommes de terre, entières ou transformées. La machine TOMRA 5B sera mise en avant parmi les dernières nouveautés



Réduire le gaspillage alimentaire



La TOMRA 5B analyse les produits qui se présentent sur la chaîne de production à très grande vitesse (5 mètres par seconde) et effectue le tri et le rejet des produits défectueux.



Ni trop, ni trop peu : ce tri haute précision de la TOMRA 5B permet d’améliorer la qualité et la sécurité des aliments consommés. Mais en évitant que des aliments corrects ne soient éliminés à tort, comme c‘est le cas avec les machines de génération antérieure, on évite des pertes estimées à 5 à 10% par les industriels utilisateurs de la TOMRA 5B.



C’est donc une machine qui réduit le gaspillage alimentaire.





TOMRA 5B, une nlouvelle génération de machines pour le tri alimentaire



TOMRA 5B est proposée en 4 modèles allant de 1 à 16 tonnes à l’heure.





Les caractéristiques de la machine de tri TOMRA 5B - Une technologie de tri panoramique intelligente, avec caméras haute définition et LED à forte intensité. Cette technologie permet une élimination plus efficace des corps étrangers, et limite le taux de faux rejet. La 5B de TOMRA offre une flexibilité aux industriels, pour permettre de trier selon leurs propres critères.



- Une interface utilisateur graphique, intuitive. Les utilisateurs accèdent aux indicateurs en temps réel, pour opérer une surveillance et des réglages.



- La conformité aux dernières normes d'hygiène alimentaire. La conception ouverte de la machine permet un nettoyage rapide et efficace, sans endroits inaccessibles où s’accumuleraient les déchets.

"L’accueil réservé à la TOMRA 5B par les industriels belges de la filière agroalimentaire, a été très positif. Nous avons inclus des technologies avant-gardistes de tri, une facilité d’utilisation, et le respect des normes d’hygiènes les plus strictes", explique M. Joris WUYTS, responsable du développement du marché Belge pour TOMRA Food. "Plusieurs groupes belges spécialistes du légume frais utilisent déjà des machines TOMRA 5B à grande capacité."



La brochure : file:///C:/Users/Michelle/Downloads/Brochure%20TOMRA%205B%20-%20FR.pdf



Tous les détails ici : www.tomra.com/fr/tomra-5b





À propos de TOMRA Sorting Food



TOMRA Sorting Food conçoit, fabrique et installe des trieuses à base de capteurs, pour l'industrie alimentaire. Plus de 6 000 systèmes sont installés dans le monde, chez les producteurs, conditionneurs et transformateurs de produits alimentaires.



TOMRA Sorting Food propose une large gamme d’équipements à haute performance, des trieuses et calibreuses, des systèmes de pelage et d'analyse de processus, pour tous types de produits : noix et graines, pommes de terre, fruits et légumes, viande et fruits de mer... Ces équipements améliorent de façon tangible la qualité et le rendement des unités de production.



TOMRA Sorting Food est une entité de TOMRA Sorting Solutions, qui décline aussi ses technologies perfectionnées de capteurs dans les secteurs du recyclage et de l'industrie minière notamment.



TOMRA Sorting est détenue par la société norvégienne TOMRA Systems ASA, cotée à la bourse d'Oslo. Fondée en 1972, TOMRA Systems ASA réalise un chiffre d'affaires d'environ 710 millions d’euros pour 2 800 employés.



Plus d'informations sur TOMRA Sorting Food sur : www.tomra.com/food





Les images La TOMRA 5B est une solution de tri intuitive qui vise à améliorer le rendement et la qualité du produit traité, avec très peu de perte et une disponibilité maximale de la machine. La conception fonctionnelle de la TOMRA 5B offre une flexibilité aux transformateurs pour trier selon leurs propres paramètres : elle peut ainsi trier une large variété de légumes, tels que haricots, carottes, pois, poivrons, épinards et salades prêtes à consommer. La trieuse TOMRA 5B analyse à très grande vitesse les produits qui se présentent sur le convoyeur à la vitesse de 5 mètres par seconde. TOMRA 5B est dotée d’une interface utilisateur graphique, intuitive et fonctionnelle pour les opérateurs. Ces derniers accèdent en un instant aux indicateurs clés sur le tri temps réel, leur permettant d’opérer une surveillance et des ajustements à tout moment afin d’optimiser la qualité du tri.