Manuitaucine : Une nuit 5 étoiles dans une véritable salle de cinéma

Une chambre avec vue box-office



Surfant sur la tendance des nuits insolites, Manuitaucine est un concept unique au monde qui propose aux cinéphiles de passer une nuit cinq étoiles dans une véritable salle de cinéma et de profiter du film de leur choix en projection 4k, écran XXL, son Dolby 7.1. Le tout dans un cinéplexe moderne à 45 minutes de Paris.





Un service digne des plus grand palace parisiens



Champagne, pop-corn, salle de bain attenante, lit XXL, tout a été pensé conférer une ambiance haut de gamme à ce concpet entièrement made in France et faire vivre une expérience extraordinaire aux visiteurs.





Tarifs



A partir de 590 euros pour un couple avec projection d'un film du box office à choisir parmi la programmation de la semaine (entre 10 et 14 films).





A propos du cinéma Les Toiles Ouvert en 2013 à Crépy-en-Valois, à 50 kilomètres de Paris, dans une zone à l'époque sous équipée, le cinéma Les Toiles a dépassé de 50% ses objectifs en terme d'entrées dès la première année d'exploitation. Fort de ce succès, Frédéric Lesne, directeur du complexe, a souhaité lancer un concept innovant, mariant les secteurs des nuits insolites et du cinéma. Une première mondiale.



Plus d'informations : www.manuitauciné.com

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





Les Toiles Cinéma

2, Boulevard Victor Hugo

60800 Crépy-en-Valois