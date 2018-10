Etude : Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) 2018 en France

Peu connu du grand public, le concept MaaS s’avère prometteur à plusieurs titres :



- Compréhension : après explications, le forfait mobilité est parfaitement saisi par 7 Français sur 10, qui n’en avaient pourtant jamais entendu parler avant.



- Les atouts sont déjà clairement perçus : solution pertinente face à la multiplicité des transports et l’évolution de leur consommation, réduction des embouteillages et de la pollution ainsi que la réalisation d ’économies.



- Bien que l’intérêt soit moyen au niveau de la population globale, certaines cibles sont plus appétentes telles que les moins de 40 ans et notamment les plus jeunes (18-29 ans), CSP+, franciliens, urbains et technophiles.



- Plus de 4 Français sur 10 seraient déjà prêts à l’utiliser s’il était mis à leur disposition dont de façon certaine pour 7%.



- Composition : aucun moyen de transport n’est à inclure de base dans ce forfait mobilité mais des options sont à proposer. Elles doivent notamment concerner prioritairement les transports en commun et véhicules personnels, bus / cars, trains / TER, Metro / RER et tramway d’une part, forfaits parkings, carburants et péages / télépéages d’autre part. Moins utilisés par la population globale, les forfaits transports alternatifs apparaissent plus secondaires auprès des Français, ils sont cependant plus attractifs auprès de la cible captive plus jeune.



- Des services complémentaires "en temps réel" davantage souhaités car attractifs auprès de tous : indication de stations-essence à proximité, proposition d’emplacements de parking disponibles à proximité en temps réel, services de partage d’expérience tels que le trafic en temps réel (données, ajustements possibles, etc.).



- Dimension du forfait : un paiement à l’utilisation semble plus souhaité, ainsi qu’un périmètre d’usage sur la France entière.



- Acteurs de l’offre : les grands opérateurs de transports publics apparaissent les plus pertinents pour proposer ces forfaits mobilité, ainsi que les régions, communes et départements.



- Axes d’optimisation : pour 3 Français sur 10, le concept du forfait mobilité demeure encore flou, un travail pédagogique et de communication est à effectuer pour faciliter sa compréhension et mettre en avant des atouts qui ne sont pas encore bien perçus tels que le gain de temps (dans les trajets, l’organisation) et le fait que cela faciliterait les déplacements.





Etude Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) 2018 : Taille du marché potentiel, consommateurs les plus captifs, offre équilibrée et innovante à proposer en 2018. 1ère édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 3.011 Français entre le 23 et le 31 août 2018.





