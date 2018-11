Communiqué de presse Mardi 06 Novembre 2018 Dal Portogallo alla Turchia: 10.000 km a piedi per incontrare l'Europa Sette mesi fa, Marie Couderc e Nil Hoppenot hanno deciso di cambiare completamente vita e di seguire il loro sogno. Hanno lasciato le loro promettenti carriere, HR Manager in un grande gruppo per Marie e fotografo di moda per Nil, e hanno creato l'associazione Deux Pas Vers l'Autre (2PVA; Due Passi verso l’Altro). Attraversano tutta l’Europa a piedi! Questo trekking di oltre 10.000 km, iniziato il 5 febbraio a Sagres in Portogallo, li condurrà sui sentieri di 17 paesi, fino a Istanbul nell’autunno 2019.

Per Marie e Nil, quest’avventura non è soltanto una sfida sportiva, ma è soprattutto un’atto di condivisione umana. E anche una bella sfida digitale! Nil e Marie scrivono, fotografano, filmano, modificano e pubblicano le loro scoperte e i loro incontri quotidianamente. Paesi visitati: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria, Serbia, Romania, Turchia

Una produzione nomade



Anche se pubblicati sulla strada, più spesso su un tavolo da bar angolare o nella tenda, le foto (https://www.deuxpasverslautre.com/pictures) e i video (https://www.youtube.com/c/deuxpasverslautre) prodotti da 2PVA sono di qualità rara per questo tipo di viaggio. Interviste, episodi country e giornali di bordo, gli angoli di approccio sono molteplici e tutti i supporti sono in francese e in inglese.



Media visivi Un'escursione 3.0



Lungi dall'opporsi alla natura e al progresso tecnico, Marie e Nil intendono sfruttare il meglio di entrambi. Le nuove tecnologie consentono loro di orientarsi nella natura e di condividere con numerosa gente le meraviglie naturali e culturali dell'Europa. I social network che svolgono un ruolo importante nella distribuzione dei loro media qui assumono una dimensione molto concreta quando dei membri del loro pubblico si uniscono a loro da tutta Europa per alcuni giorni. 1KG PER IL PIANETA



Portando in uno zaino l'attrezzatura necessaria per camminare e accamparsi sulla lunga distanza ma anche l'equivalente di una piccola squadra di produzione video, pesa ... Nonostante questo, Marie e Nil e tutti i loro ospiti, tengono nella loro borsa un posto per raccogliere i rifiuti sul loro cammino. Questo è il programma Portando in uno zaino l'attrezzatura necessaria per camminare e accamparsi sulla lunga distanza ma anche l'equivalente di una piccola squadra di produzione video, pesa ... Nonostante questo, Marie e Nil e tutti i loro ospiti, tengono nella loro borsa un posto per raccogliere i rifiuti sul loro cammino. Questo è il programma 1KG FOR THE PLANET Riguardo all’associazione Due Passi Verso l'Altro



Incoraggiare la pratica del camminare, valorizzare il patrimonio europeo e lanciare azioni di sensibilizzazione sulla sua conservazione, promuovere una concezione più moderna del rapporto tra uomo e natura sono tutte missioni che l'associazione sta perseguendo. La sua azione è sostenuta da molte marche di outdoor ed elettronica, così come da istituzioni come il Parlamento Europeo.



Vedi tutti i partner del progetto https://www.deuxpasverslautre.com/partners



