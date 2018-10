Mode : Maison Izard, la marque pyrénéenne qui remet au goût du jour la laine locale

Dynamiser l’utilisation de la laine des Pyrénées et des savoir-faire locaux



Créée en 2017, Maison Izard a fait le choix d’une création locale, artisanale, respectueuse de l’environnement et des savoir-faire. Avec des vêtements et accessoires simples et modernes, la marque pyrénéenne entend valoriser la laine des Pyrénées. Aujourd’hui, cette laine de caractère est trop souvent délaissée par l’industrie textile au profit de matières moins rustiques, plus faciles à travailler, provenant fréquemment de l’autre bout du monde. Cette matière naturelle, longtemps symbole et pilier de l’économique pyrénéenne, a pourtant des propriétés uniques : chaude, respirante et résistante.





La laine des Pyrénées, autrefois, au coeur de l’économie pyrénéenne



Il y a quelques décennies la laine des Pyrénées était utilisée par chaque famille de berger pour tricoter des chaussettes et des pulls chauds pour l’hiver. Cardée, elle servait à la fabrication de couvertures ou pour le rembourrage des matelas. À cette époque, toute une économie s’était créée autour de la laine des Pyrénées jusqu’à l’industrialisation textile de celle-ci au début du 19ème siècle. Face à une concurrence national et internationale de plus en plus rude et à l’apparition des nouvelles fibres synthétiques cette industrie s’écroule durant le 20ème siècle. En région Midi-Pyrénées, en l’espace de 30 ans 2 emplois sur 3 disparaitront dans ce secteur.



Maison Izard a fait le pari de contribuer à la redynamisation de cette filière en créant, à partir de laine des Pyrénées, un fil à la fois chaud, doux, respirant, et confortable. Ceci a été possible en y ajoutant d’autres matières comme du coton recyclé.



Sélectionnée et collectée sur l’ensemble du massif pyrénéen, cette laine, une fois triée et lavée, est filée dans le Tarn. Nul besoin d’aller chercher des artisans bien loin, Maison Izard a sélectionné, au plus proche des Pyrénées, des manufactures labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant, reconnues pour leurs savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.









Collection



Pensées pour être portées de l’automne au printemps, les collections Maison Izard sont authentiques, intemporelles et élégantes. Chaque détail est travaillé de façon à refléter l’esprit outdoor chic de la marque.



Femme : La collection femme s’organise autour de basiques alliant authenticité et modernité. Aujourd’hui Maison Izard propose des pulls chauds pour l’hiver comme l’Origine avec son col remaillée main, le Néou avec sa maille perlée mais aussi des accessoires comme des bonnets et des chaussettes. En travaillant le point de riz, une maille plus aérée, la marque a développé des produits pour la mi-saison comme le Riu, un pull col V oversize ou l’Iris un gilet long sans boutonnage. Les prix des articles varient entre 109 et 149 euros. Le dernier développement est l’Avalanche, un manteau conçu pour durer et résister au froid est composé d’un épais drap de laine des Pyrénées imperméabilisé de 590g/m2 et d’une doublure matelassée.



Homme : La collection homme affiche des produits simples et authentiques qui s’accorderont en toutes circonstances. Aujourd’hui la collection se compose de pulls chauds, confortables et respirants comme le Lapiaz, un pull raglan avec son col remaillée main et sa maille perlée, ou le Classique, orné de sa broderie représentant l’Isard, animal emblématique des Pyrénées. On y retrouve également des accessoires comme des bonnets et des chaussettes. Les prix des articles varient entre 119 et 139 euros. Le dernier développement est l’Ubac, un manteau au style baroudeur conçu pour durer et résister au froid. Il est composé d’un épais drap de laine des Pyrénées imperméabilisé de 590g/m2 et d’une doublure matelassée.



À propos de Maison Izard



Propulsée par du financement participatif, Maison Izard a pour objectif de devenir la marque pyrénéenne aux valeurs fortes. Elle se veut éthique et responsable. Les collections s’inscrivent dans une démarche de circuit court et de Slow Fashion.



Maison Izard est aussi le pari d’un jeune entrepreneur attaché à ses montagnes. Yanis Choudar, 28 ans, ingénieur agronome de formation, qui, après plusieurs années à l’étranger, a fait le choix de rentrer pour développer un projet qui a du sens. "C’est au Québec, où les entreprises fleurissent, que j’ai développé ma soif d’entreprendre, mon envie de créer malgré les risques. C’est également là-bas que je me suis rendu compte de l’attachement que j’avais pour les Pyrénées. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence dans ces montagnes, a faire du ski, de la randonnée, ou simplement a profiter de la nature et de ses saveurs autour d’un feu avec des amis. Maison Izard est une véritable aventure personnelle et professionnelle. Alors que je viens d’une formation agricole et que j’étais novice dans le domaine du prêt à porter, c’est avant tout l’envie de mettre en avant la richesse, l’histoire, et les savoir-faire d’un territoire qui m’a donné la force d’avancer. J’ai eu la chance de rencontrer des personnes très compétentes qui ont pu m’aider dans ce projet fou. L’Aventure ne fait que démarrer."



