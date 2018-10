communiqué affiché 132 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mardi 23 Octobre 2018 Clara Morgane s’installe avec son cabaret au Cesar Palace Paris pour trois soirées exceptionnelles Après avoir parcouru la France et avoir fait salle comble, le Cabaret de Clara Morgane s’apprête à faire monter la température des nuits parisiennes pour trois dates uniques à Paris : les vendredis 23 novembre 2018, 21 décembre 2018 et 25 janvier 2019, au sein du mythique cabaret, le César Palace Paris.

Le Cabaret de Clara Morgane sera pour la première fois à Paris pour présenter son nouveau show espiègle, sexy et glamour dans la plus grande tradition du cabaret burlesque. A cette occasion, Clara Morgane a choisi l’authentique cabaret parisien, le César Palace Paris.



En véritable Maîtresse de Cérémonie, Clara Morgane est le fil rouge du cabaret. Elle s’entoure d’artistes de talent, déjantés, à l’instar de Monsieur Marvelous, humoriste et magicien.



Ainsi, effeuilleuse, acrobates, pole-danseuse, chanteuse à voix et artistes burlesques feront de ces soirées un moment féerique et riche en émotions.

Le cabaret de Clara Morgane et le César Palace Paris promettent une expérience sexy, drôle et inoubliable

A propos du César Palace Paris



Restaurant - Cabaret - Club situé à deux pas de la Tour Montparnasse, le César Palace Paris est, depuis plus de 30 ans, le cabaret qui assure une soirée inoubliable et d’exception à Paris. Il rassemble en un seul lieu un restaurant, un spectacle qui allie glamour et humour avec d’incroyables talents (danseurs, acrobates aériens, humoristes…) suivi d’une ambiance club exceptionnelle.



Plus d'informations : www.cesar-palace-paris.com

