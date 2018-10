Boréalis, une nouvelle version majeure pour la solution de téléphonie d’entreprise et communication unifiée Open Source XiVO

5000 utilisateurs sur XiVO, c’est désormais possible



Deux fois par an, XiVO libère une nouvelle version de sa solution de téléphonie d’entreprise, de communication unifiée et de relation client. Pour chaque version, l’objectif est d’innover afin de répondre au mieux aux exigences des entreprises et des utilisateurs. Aujourd’hui, la stratégie R&D de XiVO est basée sur trois axes : l’enrichissement de la solution dans un contexte de fin du RTC, l’orientation vers les systèmes distribués et l’évolution des métriques systèmes grâce à l’utilisation d’API.



Pour Boréalis, XiVO s’est fixé un objectif clair et décisif : contenir plus de 5000 utilisateurs, une avancée majeure dans l’histoire de la solution de téléphonie d’entreprise Open Source française. Cette nouvelle version disponible dès octobre 2018, répond précisément aux besoins de ces grandes organisations pour des parcs allant à plus de 5 000 postes utilisateurs.





Une configuration centralisée et simplifiée pour les grands systèmes



Solution polyvalente de téléphonie d'entreprise, intégrant téléphonie sur IP, annuaires unifiés, conférences illimitées, fonctions accueil, API pour intégration de plugins, XiVO a déjà conquis de nombreuses entreprises, universités, centres d’appels ou collectivités territoriales, pour sa flexibilité, sa fiabilité, son ergonomie et son modèle économique Open Source.



"De nombreux grands comptes, privés et publics ont déjà choisi XiVO (Groupama, L’Université Paris-Est Marne-La-Valée, Cœur d’Essonne, Maison de Monde, Eneria Cat, le CNRS…). Il est prévu d’accentuer notre développement sur ces marchés, nos dernières évolutions avec Boréalis apportent de nouveaux arguments décisifs sur le plan de la facilité d’installation et d’administration", explique Olivier Medici, directeur commercial d’Avencall.



La reprise d'exploitation est simplifiée : chaque nœud du réseau porte la configuration complète du réseau, et chaque nœud est interchangeable. Grâce à la version Boréalis, XiVO devient scalable jusqu’à plusieurs milliers d’utilisateurs en une mise à jour.



Pour simplifier le travail des administrateurs réseaux de ces grands systèmes, Boréalis permet :

• une centralisation des opérations, avec une unique base de configuration.

• une vue consolidée des métriques significatives (consommations, trafic, etc) sur un seul tableau de bord, pour la supervision optimale.

Boréalis propose en outre un nouveau connecteur Salesforce, l’outil CRM en mode SaaS, permettant entre autres de programmer aisément la remontée de fiche contact à l’écran, et la fonction click to call.



"L’architecture de cette nouvelle itération de XiVO est amenée à évoluer, Avencall proposant deux versions majeures chaque année. Notre R&D enrichit la solution dans un contexte de fin du RTC, pour l’orienter vers les systèmes distribués, et faciliter l’interconnexion avec les solutions métier utilisées par les entreprises", explique Olivier Medici, directeur commercial d’Avencall.





XiVO CC, l’évolution des campagnes d’enregistrement pour les centres de contacts



Dans cette version Boréalis, XiVO CC, la solution dédiée aux centres de contact, bénéficie également de deux évolutions :

• Le pilotage des enregistrements des centres de contact, permettant de lancer des campagnes

d’enregistrement sur des files choisies,

• La mise en place d’agents distants, grâce à la distribution des appels sur des numéros externes.



A l’agenda



Comme chaque année, retrouvez XiVO sur le Paris Open Source Summit, événement européen Libre et Open Source - 5 et 6 décembre, Stand C5 - en partenariat avec Open-DSI, expert en solutions Libres et Open Source, et la région Rhône-Alpes Auvergne : Dolibarr, Nextcloud, et WooCommerce.



Les Docks de Paris - Bâtiment 139 - 87 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers, 93300 (métro : Front Populaire)



Pour en savoir plus : www.opensourcesummit.paris





A propos d’Avencall



Editeur et intégrateur de la première solution Open Source de téléphonie, communication unifiée et centre de contacts en France, XiVO, Avencall s’est imposé en moins de 10 ans en leader français sur son marché de référence. Sa couverture nationale et l’appui d’une vaste communauté d’utilisateurs et développeurs adeptes de l’Open Source, lui permettent d’apporter à ses clients et partenaires distributeurs une proximité et une évolutivité permanentes. Parmi ses références : Groupama, Maison du Monde, Cultura, LDLC, Parkéon, Parc Astérix Compagnie des Alpes, DGAC, HAS, Collège de France, Keep Call, Optéven, Cridon, Mairie de Villeurbanne, Mésolia, Le Galec …



Avencall a son siège à Limonest, et des bureaux à Suresnes, Rennes, Toulouse.



Avencall est détenu par ses fondateurs, et des fonds de capital-risque, BPI, Sigma Gestion, InnovaFonds.



Elle a remporté le Trophée Pépites décerné par la CCI de Lyon-Grand Lyon aux entrepreneurs de croissance, reçu le Prix de l’Innovation collaborative, reçu au Printemps des Entrepreneurs (MEDEF Lyon Rhône) et participe activement à l’écosystème des entreprises innovantes sur tous ses sites d’implantation.



Pour en savoir plus : www.xivo.solutions