Communiqué de presse Jeudi 08 Novembre 2018 Innovation Beauté : Embout Cryo visage Le Booster Ice favorise la pénétration dans la peau des principes actifs. Les effets et résultats sont démultipliés. Conçu et étudié pour être utilisé avec la gamme Osé! les Cosmétiques. Une innovation d'Osé Group.



Booster Ice (modèle déposé).

Conçu et étudié pour être utilisé avec la gamme Principes d'action du BOOSTER ICE : Cet applicateur Booster Ice doit être utilisé avec la gamme Osé! Les Cosmétiques à l’Acide Hyaluronique d'Osé Group (cf paragraphe suivant). Embout en aluminium à conserver au congélateur. Avec socle mis au point pour une bonne prise en main. Ce froid apporte dès le premier contact avec la peau un "choc thermique" qui se traduit par une vasoconstriction suivie d’une vasodilatation par effet réflexe (frissons).



Cela va accélérer le flux sanguin et lymphatique (microcirculation) pour : de meilleurs échanges (nutrition, oxygénation)

une pénétration plus en profondeur des actifs dans l’épiderme

un raffermissement immédiat du grain du peau A utiliser tous les jours à la fin du rituel beauté . En résumé, le BOOSTER ICE a été conçu pour démultiplier la pénétration des actifs de la gamme dont tous les produits ont été formulés avec la double action moléculaire de l’Acide Hyaluronique.



Molécules lourdes



Pour hydrater la couche superficielle de l’épiderme et restaurer son film hydrolipidique (responsable de la protection de la peau) Molécules micronisées



Pour repulper et régénérer la peau en profondeur. Ce sont ces molécules micronisées (de bas poids moléculaire) qui vont pénétrer les différentes couches de la peau et combler les zones profondes de l’épiderme qui en ont besoin.



Gamme Osé! Les Cosmétiques à l’Acide Hyaluronique associée



L'embout Cryo a été conçu pour être utilisé avec la gamme Osé! Les Cosmétiques à l’Acide Hyaluronique. Cette gamme est composée de 5 produits totalement dédiée à la star des molécules hydratantes et anti-âge. La différence réside dans la sélection de différentes formes d’Acide Hyaluronique (haut poids et bas poids moléculaire). Utilisées en concentration optimale, tous les actifs judicieusement sélectionnés ont été combinés à des molécules d’Acide Hyaluronique à la pointe de l’anti-âge pour corriger visiblement et durablement le vieillissement cutané. 5 produits d’excellence, fabriqués en France, dont tous les éléments superflus (colorants, parfums, silicones, parabens) ont été bannis, pour ne garder que l’essentiel et assurer un respect de l’épiderme.

Formules sans paraben, sans parfum, sans silicone, sans colorant. Produits présentés en flacon Airless (Hygiénique et économique). Pas d’emballage carton. Produits non testés sur les animaux.

Mode d'emploi Effectuer un 1 er passage sur la main avant de l’appliquer sur le visage

Passer en balayage jusqu’à 6 fois sur les zones à traiter (zones sensibles en dernier) tous les jours. Sauf sur peaux couperosées ou sensibles : 1 à 2 fois par semaine (1 seul balayage suffit)

Nettoyer au savon l’embout après chaque utilisation

Remettre au congélateur



Service presse : Si vous souhaitez tester gratuitement le Booster Ice avec un produit de la gamme

veuillez envoyer votre demande à technique@osegroup.com

A propos d'Osé Group



Fabricant français, notre quête perpétuelle est d’innover. Dans un marché de la beauté en constante évolution, notre ambition est d’élaborer des produits à l’efficacité prouvée, des techniques de pointe et des prestations innovantes.



Plus d'informations : www.oselescosmetiques.com



Contact presse : Silvia Barroso

Société : Osé Group



