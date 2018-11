communiqué affiché 108 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 08 Novembre 2018 Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten au Grand Point Virgule le 18 Janvier Date exceptionnelle de Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten au Grand Point Virgule, le 18 janvier 2018.



Rutten et Bigard, un spectacle à ne pas manquer ! Les deux meilleurs raconteurs de blagues Francophones se retrouvent sur scène et jouent à "Qui aura la plus … drôle" Un spectacle rempli de poésie, de finesse et de légèreté... Parce que nous la vulgarité, franchement, ça nous casse les couilles !

Lien vers la vidéo

www.youtube.com/watch? time_continue=12&v=mFYxWD2iin8

Informations et réservations :

www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/jean-marie-bigard-et-renaud-rutten-billet/idmanif/449063



Contact presse : David HARDIT

