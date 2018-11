Première édition du Salon des 24 Heures de l'International, dédié aux entreprises françaises à la conquête de l’international

84% des entreprises françaises veulent augmenter leur chiffre d’affaires à l’international en 2018 : rémunération, fiscalité, gestion des talents, protection sociale, accompagnement des familles, nouveaux enjeux de sécurité…autant de défis auxquels sont confrontées les entreprises pour favoriser la mobilité internationale de leurs salariés et leur développement à l’international.

- Quelle équité salariale à l'international ?

- Quelle protection sociale accorder en fonction des profils de salariés ?

- Comment détecter la vulnérabilité des futurs salariés mobiles pour mieux les préparer ?

- Comment développer les compétences dans un groupe à dimension internationale ?

- Comment faire "voyager" l'ADN de l'entreprise ?

- Comment s’adapter aux nouveaux défis règlementaires (RGPD, réforme du prélèvement à la source) ?

Autant d'enjeux étudiés les 14 et 15 novembre lors des 88 conférences du Salon des 24 Heures de l'International avec un panel d'experts composé de représentants de fonctions RH à l'international de grands groupes à l'instar de ALTRAN, VAN CLEEF & ARPELS, FAURECIA, SAFRAN, SODEXHO...





Le Salon des 24 Heures de l’International : Deux temps forts



"Francophonie économique : du concept à sa mise en œuvre", le 14 novembre à 10H30



En présence du président du CNCCEF, du directeur général de l’AEFE, du Vice-président du MEDEF, des présidents de l’audiovisuel public extérieur et de personnalités du monde économique et politique.



Plus qu’un simple concept, la Francophonie économique est un véritable enjeu pour lequel tous les francophones vont devoir faire preuve de créativité afin d’en faire une réalité.



- Comment définir la Francophonie économique ?

- Quels acteurs à impliquer : jeunesse, entrepreneurs francophones basés à l’étranger, audiovisuel extérieur ?

- Quelles solutions concrètes proposer ?

"Français du Royaume Uni : Quel avenir après le Brexit ?" - Etude du Salon des 24 heures de l’International et Opinion Way, avec nos partenaires Alphatrad - April International - Open Sky International, le 14 novembre à 12h30



Plus de 2 500 Français du Royaume Uni ont répondu à l’étude du Salon des 24 heures de l’International et d’Opinion Way . Articulée autour d’une trentaine de questions, cette étude questionne :



- Le profil socio professionnel des Français du Royaume Uni

- Les attentes et/ou craintes qui sont les leurs dans le contexte du Brexit

- Les impacts du Brexit sur leur environnement économique, professionnel et familial

- Les décisions qu’ils envisagent de prendre (quitter / rester) ou ont déjà prises

