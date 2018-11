Empreinte.com lance sa nouvelle plateforme vidéo

Après 24 mois de R&D, Empreinte lance sa nouvelle plateforme vidéo



La vidéo est d’ores et déjà le contenu le plus attrayant de votre site Web, elle représente aujourd’hui, dans le monde, plus de 50% du temps passé sur Internet. La nouvelle plateforme multimédia Empreinte.com est conçue pour vous permettre tout simplement de piloter votre production vidéo et sa diffusion multicanal et optimiser vos investissements.



La plateforme logicielle empreinte offre une palette de fonctionnalités, pour gérer l’ensemble des utilisations de la vidéo en entreprise (webinar, médiathèque, affichage dynamique, formation, RH…). Inspirée par un benchmark des usages, des plus récurrents aux plus innovants, mené auprès de nos clients, et de l’évolution des technologies de cloud et big data, l’outil est issu de 24 mois de travail de développement, réalisé par nos équipes de R&D et Projets.



La solution logicielle bénéficie d’une nouvelle ergonomie pour un accès plus intuitif et de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs comme les utilisateurs.



La plateforme multimédia empreinte.com est conçue pour les professionnels du marketing, de la formation, de la communication et des réseaux, elle est conviviale et riche.







Un point central pour piloter vos vidéos sur tous vos canaux de communication



La plateforme Empreinte.com permet aux organisations, facilement et en toute sécurité, de réaliser, gérer, actualiser et diffuser depuis un point central :

- Des chaînes vidéo, en accès privé (Intranet) ou public (Internet)

- Des Mooc avec quizz, gestion d’abonnés, paiement en ligne, analytics…

- Des directs (webcasts), planifiables et automatisables,

- Des programmes d’affichage dynamique sur réseaux d’écrans,

- De nombreuses fonctions interactives pour renforcer l’engagement.

Grâce à la puissance fonctionnelle de l’outil et à une gestion fine des droits d’accès, avec ce seul outil, les services peuvent être complètement autonomes pour la gestion et l’actualisation de tous leurs supports de communication vidéo.



La plateforme peut également gérer d’autres ressources que la vidéo (images, PDF…), qui viennent enrichir leurs supports de diffusion et faciliter les call-to-action pour rendre les messages plus efficaces et interactifs.





Un outil modulaire tout-en-un, aux fonctionnalités enrichies



Le logiciel rassemble dans une interface unique et homogène, des outils métiers allant de la production à la diffusion.



Cette synthèse des outils au sein d’un même applicatif tient à la puissance de l’API développée par empreinte.com. Elle libère les possibilités d’exploitation de la vidéo sur tous les supports de communication, interne et externes et offre un interfaçage complet avec les CMS (WordPress, Jalios, Sharepoint …) et les réseaux intranet, grâce à sa technologie compatible Citrix.



Selon leurs besoins, les usages actuels et leurs projets en devenir, les organisations peuvent exploiter tous les modules et fonctions qui leur seront nécessaires au sein de la plateforme empreinte.com :

- Gestion des vidéos : import, export, sous-titrage…

- Diffusion : playlist de VOD ou live, avec des grilles de programmes,

- Captation : via webcam, stations conférences et stations webinar…

- Editeur : montage, création de storyboard, réalisations richmédia…

- Editeur multimédia, pour l’édition de vidéos richmedia indexées,

- Analytics, pour le suivi fin des diffusions et comportements.

Les utilisateurs ont ainsi l’avantage de travailler au sein d’un ensemble logiciel familier ; ils bénéficient d’avantages induits : prise en main accélérée, passerelles entre les modules fonctionnels, accès commun à la bibliothèque de ressources vidéo depuis tous les espaces de la plateforme, statistiques globales et fines, interfaçage au système d’information et logiciels existants (CMS, portail, intranet…)



Optimiser l’intranet, gérer les écrans d’affichage, produire plus simplement des webinars et contenus vidéo, gérer plus finement et simplement l’accès sécurisé, le paiement en ligne, le suivi d’audience… : cette nouvelle version porte en standard de nombreux atouts qui jusqu’à lors nécessitaient d’avoir recours à plusieurs prestataires…



Gain de temps, performance accrue, simplification, cette nouvelle version préfigure un virage radical. Empreinte.com planifie désormais la sortie accélérée de nouvelles fonctionnalités, confirmant sa place de leader des solutions vidéo pour le corporate.

EMPREINTE présente sa plateforme au SATIS dans deux conférences :





Comment intégrer du contenu audiovisuel enrichi - Workshop, le 6 Novembre à 14 h 30, atelier 2



Mooc, Webinar, conférence : Nouveaux outils de captation - Conférence, le 7 Novembre à 12 h 00, salle THEMA 3



Et dans l’espace VIP du SATIS 2018



SATIS - 6 et 7 novembre -

Docks de Paris - 87 Avenue des Magasins Généraux

93300 Aubervilliers (métro Ligne 12 - Front Populaire)





A propos d’Empreinte.com



Empreinte.com est un éditeur français indépendant de solutions logicielles pour la création et la diffusion de contenus audiovisuels. Ses services comprennent l’étude et l’accompagnement pour le déploiement et l’exploitation d’architecture vidéo dans les réseaux internes des entreprises, ainsi que la mise en place de services sur-mesure. C’est ainsi qu’Empreinte.com, pionnier du digital vidéo, accompagne les entreprises depuis plus de 20 ans. Parmi ses références : ANSM, APHP, Areva, Bforbank, Bureau Veritas, CCI Seine Estuaire, CEA, Conseil Régional Haut de France, Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Ecole Supérieure de l’éducation nationale, Groupe SMA, LCL, Ligue Nationale Contre le Cancer, Laboratoire Lilly, Littoral FM, MAIF, Mairie de Frontignan, Mairie de Saint Joseph, MGEN, MICHELIN, Micropole, M6 Web, PROBTP, Région Ile de France, Pôle Emploi, OCDE, Ordre des Avocats, SNCF, Théâtre du Rond-Point, RATP, Université Virtuelle de Médecine Francophone…



Pour en savoir plus : www.empreinte.com