L’AASGO, l’association d’Actionnariat Salarié du groupe Orange, organise sa 22e Assemblée générale

Jeudi 8 novembre à 14h00



Orange CAMPUS - 19 rue Barbes - 92120 MONTROUGE

(Métro : Ligne 4 - Mairie de Montrouge)

La 22e Assemblée générale de l’AASGO - l’association d’Actionnariat Salarié du groupe Orange, du jeudi 8 novembre, accueille trois invités : - Jean-François CIRELLI, président de Black Rock, intervient au regard de l’actualité actionnariale du groupe Orange, alors qu’il est possible que l’Etat fasse varier sa part au capital. Cet investisseur présent au capital d’Orange dira comment, lui, va réagir.



- Loïc DESMOUCEAUX, président de la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS), sur la réglementation évolutive de l’actionnariat salarié. Il vient présenter l’évolution de la Loi Pacte et l’état d’avancement du projet de loi.



- Alexandre IATRIDES, analyste chez ODDO, spécialiste du secteur des télécoms, puisque nous sommes dans un secteur concurrentiel complexe où il n’est pas simple de voir quelles sont les pistes de création de valeur. Il présentera sa dernière étude sectorielle. Ces intervenants seront présents lors de cette prochaine Assemblée Générale de l’AASGO, pour faire part de leur vision et analyses, et répondre à vos questions.



Suivez l’actualité de l’AASGO et de l’actionnariat salarié, ainsi que le liveTwit de l’Assemblée Générale sur le canal Twitter : @CanalAASGO





A propos d’AASGO



L’AASGO entre dans sa 22ème année d’existence, elle est la plus ancienne et la plus importante des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés chez Orange ; l’AASGO défend les intérêts des actionnaires salariés et anciens salariés d’Orange et oriente l’action de la Direction d’Orange dans l’intérêt de tous. Elle est indépendante de toute organisation politique ou syndicale. Animée par des spécialistes de l’actionnariat salarié et de l’épargne, l’AASGO informe régulièrement et de manière objective, les 116 000 actionnaires salariés d’Orange. L’AASGO est membre actif de la FAS, Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés, et pilote notamment ses travaux dans les domaines législatifs mais aussi de la gouvernance et du benchmark annuel.



Pour en savoir plus : www.aasgo.org



Suivez nous sur twitter : https://twitter.com/CanalAASGO