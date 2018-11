FILTRELEC® F5, le premier filtre rechargeable à monter sur fosse ou bac de rétention pour transformateur

50% de déchets en moins Jusqu’à présent, les filtres pour bacs de rétention sous transformateur électrique étaient à usage unique : une fois saturé d’huile, le filtre devait être remplacé par un filtre neuf. Le système FILTRELEC® F5, lui, est rechargeable : seule la cartouche filtrante est à changer.



A l’heure où les problématiques environnementales sont plus que jamais d’actualité, le système FILTRELEC® F5 est entièrement éco-conçu : il intègre dès sa conception les aspects environnementaux, avec pour objectif la réduction des impacts sur l’Environnement tout au long de son cycle de vie. Il réduit ainsi de 50% la masse des déchets produits, par rapport à un filtre classique.





Un moyen efficace de préserver l’Environnement



Ce filtre s’adresse aux gros utilisateurs de transformateurs électriques haute tension, par exemple ENEDIS, ENGIE, SIEMENS, SNCF ou TOTAL. En effet, les transformateurs de puissance contiennent une quantité importante d'huile, en général minérale et donc non biodégradable. En cas de fuite d’huile, l’eau de pluie ruisselant le long des parois se charge en hydrocarbures et peut polluer l'Environnement, en particulier la nappe phréatique. Pour limiter ce risque, les postes électriques disposent de dispositifs de récupération des huiles, notamment de bacs ou de fosses de rétention équipés de filtres à eau anti-hydrocarbures.





3 fonctions pour se mettre en conformité avec la Loi sur l’Eau Le système FILTRELEC® assure 3 fonctions, qui viennent compléter l’équipement de rétention sur lequel il est fixé : l’évacuation en continu des eaux de pluie, la captation définitive des hydrocarbures et l’obturation instantanée en cas de fuite brutale d’hydrocarbures.



En sortie de filtre, les eaux ainsi purifiées contiennent moins de 5 ppm d’hydrocarbures par litre : en conformité avec la Loi sur l’Eau, FILTRELEC® piège définitivement les hydrocarbures nocifs, évitant la pollution des eaux et des sols.





Gain de temps, gain d’argent Gain de temps, puisque le remplacement de la cartouche se fait en quelques minutes, directement sur site, avec des gestes simples. Gain d’argent, puisque c’est une seule partie du système de filtration qui est changée. Conçu et fabriqué en France, avec des matériaux résistants aux UV et aux températures extrêmes, FILTRELEC® F5 est également plus robuste que les filtres classiques, avec une durée de vie accrue. FILTRELEC® en images





Vidéo : https://youtu.be/lWeczrpsG1w

A propos de GMT GMT est spécialisé dans la protection de l'Environnement autour des transformateurs électriques Au sein du Groupe GMT International, GMT intervient depuis plus de 20 ans dans le monde de l'Énergie et de la protection de l'Environnement en concevant, fabriquant et distribuant des équipements dédiés à la rétention des hydrocarbures, l’extinction naturelle des flammes, l’extinction active et la filtration des eaux pluviales autour des transformateurs électriques. Fournisseur agréé EDF et TOTAL, partenaire privilégié de RTE, TOTAL, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ou de la SNCF, GMT est une référence incontournable dans le monde de la protection environnementale autour des transformateurs électriques.

Disponibilité produit : Lancement le 15 novembre 2018





Fiche technique : www.gmtinternational.fr/filtration/43-filtres-hydrocarbures-rechargeables.html