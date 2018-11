Sortie de 'Sourire', deuxième album du Toulousain Paul Jarcamne

"A ceux que l’on n’a pas su donner. A ceux que l’on n’a pas su recevoir.

A ceux qu’il nous reste à partager… Sourires"

Plus de 400 000 vues sur les réseaux sociaux Dans "Sourires", on retrouve quelques-uns des ingrédients qui ont fait la couleur du premier album, l"Abribus", dont le clip du titre éponymme à été vu plus de 400 000 fois sur les réseaux sociaux : des textes poétiques et légers, un univers absurde et burlesque, sur des rythmes jazzy, et des mélodies aux accents nostalgiques assumés… sans oublier le Sud-Ouest, présent en toile de fond dans la plupart des morceaux.





Une production 100% toulousaine Côté musique, Jarcamne s’est assuré les participations de quelques valeurs sûres du cru, comme l’accordéoniste Grégory Daltin, le guitariste et chanteur Ludovic Quesnel, compositeur du titre phare de l’album, et enfin l’arrangeur Jérôme Vaccari, lui aussi originaire de la ville rose.





Concert au Rex le 21 décembre Paul Jarcamne et ses musiciens seront en concert au Rex de Toulouse le 21 décembre. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour tous les amoureux du swing, des rythmes jazz et de la chanson française.



Jarcanme, saltinbanque et entrepreneur Jarcamne, à une lettre près, c’est l’anagramme de Jean-Marc, le vrai prénom de l’auteur compositeur toulousain. Paul lui vient de son grand-père accordéoniste, qu’il n’a pas connu, mais dont l’accordéon qui trônait majestueusement sur le buffet familial tel un vestige du passé, lorsqu’il était enfant, lui a donné très tôt le goût de la musique.



Né à Toulouse Paul Jarcamne alias Jean-Marc Guittard débute la trompette à l’âge de douze ans, sous la houlette de René Roques. Après une dizaine d’années de pratique, il est contraint d’abandonner l’instrument suite à un accident, dans lequel il s’ouvre la lèvre supérieure. Le jeune homme met alors de côté sa passion, et poursuit sa route en créant son entreprise à l’âge de 23 ans, Dix ans plus tard, il rencontre Serge David, dit Sergio, professeur de piano de sa fille, avec qui il replonge dans ses premières amours. Ainsi naît l’abribus, titre phare du premier album. Depuis, il partage son emploi du temps entre son entreprise et son projet artistique. En journée, Jean-Marc Guittard est aux commandes de sa société, une PME d’une cinquantaine de salariés. Le soir et le week-end Paul Jarcamne vit sa passion, la musique, entre compositions, répétitions et concerts.



Deux univers en apparence très éloignés, mais dans lesquels Jean-Marc alias Jarcamne navigue avec naturel et simplicité, sans schizophrénie, loin des idées reçues.



Plus d'informations : www.jarcamne.com





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici



Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici