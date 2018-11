Les ayants-droits de Germaine Bouret veulent mettre fin aux contrefaçons et soutiennent de nouveaux projets artistiques

Une lutte sans exception contre toutes les formes de contrefaçon



C’est un message sans ambiguïté que souhaitent donner aux différents contrefacteurs qui ont depuis des années utiliser sans droits ni titres les œuvres de Germaine Bouret. De très nombreuses reproductions et des publications ont été faites sans autorisation. Toutes les actions judiciaires seront dorénavant systématiquement engagées pour mettre un terme aux agissements délictuels des sociétés, des associations et des personnes contrefaisantes.





Des nouveaux projets à l'horizon 2020



Après la signature à lété 2018 d’un accord de partenariat avec l’UNICEF, comme "Entreprise Amie de l’UNICEF", ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour refaire vivre les dessins mondialement connus de l’artiste, partie intégrante du patrimoine artistique et culturel français et qui s’inscrit aussi pleinement dans notre mémoire collective. Un très bel ouvrage regroupant l’essentiel de ses œuvres avec beaucoup d’inédits, un dessin animé et de nouveaux produits dérivés de grade qualité sont en préparation. Des accords de licence de marques et d’utilisation des dessins ont d’ores et déjà été signés par des partenaires français et étrangers. En 2020, des manifestations seront organisées pour fêter le centenaire des personnages des Bouret’s.





Des oeuvres graphiques protégées jusqu'en 2057



Germaine Bouret a toujours travaillé en partenariat avec son frère jumeau, Marcel Bouret (1907-1986) qui signait notamment les légendes de ses dessins et lui inspirait les idées et les scènes. Ensemble, ils créent dès 1920 les personnages des Bouret’s qui feront leur renommée et leur succès. Bilingues français-anglais de par leur mère britannique, Germaine et Marcel Bouret ont très souvent travaillé pour des clients anglophones et notamment pour les studios Walt Disney.





A propos de Germaine Bouret



Germaine Bouret est une illustratrice française née à Paris, le 29 mai 1907. Avec son frère jumeau Marcel, ils ont trouvé l’inspiration à Paris dans la rue et les squares en dessinant les enfants, thème quasi exclusif de leur œuvre, et rapidement ils se sont spécialisés dans les cartes postales et les gravures en différents formats, qui seront très largement diffusées dans de nombreux foyers français et dans le monde entier. Ils ont également illustré des livres pour enfants comme Alice au pays des merveilleset les Contes de Perrault et collaboré avec Walt Disney.



Le travail et la vie de Germaine Bouret est très étroitement liés à celui de son frère jumeau Marcel Bouret (1907-1986), qui rédigera l’intégralité des légendes de ses dessins, pour une œuvre artistique commune et indissociable. Ensemble, ils créent dès 1920 les personnages des BOURET'S, dont les aventures feront leurs succès et leur réputation au niveau international. Les informations et les reproductions officielles sont accessibles sur le site Internet : www.germainebouret.com



