Optimiso, logiciel partenaire du contrôle interne des entreprises et administrations

Spécialisée depuis plus de 12 ans dans le développement de solutions destinées aux certifications ISO, au management des risques, ainsi qu’à la description et à la gestion des Systèmes de Contrôle Interne, Optimiso Group a mis au point un nouveau module exclusif qui permet aux entreprises d’obtenir, en un clic, un instantané de la bonne réalisation des contrôles. La contrainte réglementaire du contrôle interne se transforme alors en réel bénéfice pour les sociétés ou les institutions publiques.



Les entreprises doivent souvent disposer d’un Système de Contrôle Interne basé sur des modèles provenant des Etats-Unis tels que COSO ou ISAE 3402. Ces exigences qui sont imposées par les clients ou par les autorités sont généralement perçues comme une contrainte réglementaire fastidieuse dont on ne voit pas les bénéfices. Pourtant, le contrôle interne est un moyen extrêmement efficace pour diminuer les risques inhérents à l’activité de tout établissement s’il est mis en place de manière utile et pragmatique.





Une vision instantanée du Système de Contrôle Interne



Sensible à cette problématique, Optimiso Group a mis au point une fonctionnalité dans le cadre de son produit phare, le logiciel Optimiso : un tableau de bord permettant, en un seul clic, de prendre le pouls de son Système de Contrôle Interne.



Le logiciel assure le suivi de la réalisation des contrôles et crée instantanément un aperçu de leur bonne réalisation, puis transmet des alertes sur les éventuelles erreurs relevées. Les collaborateurs sont dès lors aidés dans la réalisation des contrôles et le logiciel Optimiso se charge à leur place de confirmer ou non le bon fonctionnement du contrôle interne.



Il suffit aux auditeurs externes appelés à valider l’existence du Système de Contrôle Interne de consulter les rapports édités en un tour de main par le logiciel Optimiso : suivi des contrôles, matrices de risques, preuves de contrôle, etc.





Le tableau de bord en bref



Thomas Kortmoller, directeur et fondateur d’Optimiso Group, décrit le tableau de bord comme suit : "Piloter une entreprise, c’est comme piloter un avion : vous devez pouvoir visualiser en un clin d’œil les indicateurs de vol sur le tableau de bord. Dans le cas d’un avion, c’est le risque d’un crash. Au sein de l’entreprise, c’est le risque de dysfonctionnements majeurs, de pertes d’argent et de temps précieux ou encore le risque de croire que tout est sous contrôle alors que ce n’est pas le cas".



Un outil performant et facile à utiliser qui apporte un réel bénéfice et libère les dirigeants et collaborateurs d’une contrainte fastidieuse. A propos d’Optimiso Group SA



Fondé en 2005, Optimiso Group offre des solutions liées aux Contrôle interne, aux Certifications ISO, au Management des risques et à l’organisation interne. Avec un siège à Genève et des bureaux à Lausanne et Paris, le groupe est rapidement devenu le partenaire privilégié des entreprises privées et administrations publiques en Suisse et à l’étranger. Les méthodes et logiciels proposés sont le fruit de 20 années de recherche et d’expérience sur le terrain. Parmi les produits phare figure le logiciel Optimiso Suite qui a pour objectif transformer les contraintes réglementaires en réels bénéfices pour l’entreprise.

Plus d'informations : www.optimiso-group.com