Les artistes repérés à Astaffort en concert à l’Usine à Musique, jeudi 29 novembre

Auteurs, compositeurs, interprètes francophones, ils mélangent les styles et les inspirations pour un concert où se mêle l’authentique & le rythme. Un rendez-vous unique avec 5 personnalités réunies exceptionnellement sur scène :



Sylvain Reverte : Depuis plus de 20 ans sur scène, Sylvain est la fois auteur, compositeur et interprète : Psylow, Le Manège Grimaçant, Duo Grim, l’Enfant Porte ou l’Arche Déglinguée. Artiste intervenant dans des ateliers d’écriture pour Voix du Sud depuis 2009, il a déjà croisé ou partagé sa plume avec plusieurs grands paroliers : Francis Cabrel, Jean Fauque (Alain Bashung), Marc Estève (Art Mengo, Enrico Massias, Henri Salvador...) ou encore Michel Françoise, Daguerre et la talentueuse Emma Cosso-Mérad (Florent Pagny, Johnny Hallyday...).

"Madame joue" "Atlantique nord" : www.youtube.com/watch?v=RMRAv7zJTo4

Davy Kilembe : A part son personnage, Davy Kilembé ne se cache derrière personne. Face au monde, il joue seul pour mieux servir sa voix et ses mots. Sur scène, il rejoint son ‘’salon’’ où l’attendent sa calebasse, ses accessoires et ses guitares. Il joue la rythmique qu’il boucle en direct sur son « sampler magique », puis prend sa guitare pour continuer en rythme dans le style folk énergique à la manière d’un Richie Evans, ou blues acoustique façon Buddy Guy. Ses textes malicieux et pleins de poésie nous content sa vie comme si c’était la nôtre.

"Pagayer" "Dans le trou" (live) : www.youtube.com/watch?v=bd1I4PkWs8o

Marc Dessolas : Une voix et des textes envoyés avec l’énergie de l’espoir. C'est de la chanson française avec du rythme dedans, qui respire, en mouvement. Chanson urbaine et poétique ou poésie urbaine chantée. Dessolas jongle avec les mots et une pointe d'humour sarcastique. Il aborde avec un certain recul et une observation singulière la vie de ceux qui se posent des questions. On pourrait situer son style entre la chanson réaliste et le rap français des 90’s.

"En r’tard"



"La frontière" : www.youtube.com/watch?v=jQMuFTn1VDE

Guillo : Tourné vers l’humain et la sensibilité, Guillo interroge le monde, sa folie consumériste, la contrecarre par la douceur de son jeu de guitare ou la tourne en dérision. La voix aérienne se pose, joue de ce suspens dans la syllabe. Issu d’une famille de pieds noirs espagnols, le banlieusard né à Sarcelles devenu landais d’adoption, adoubé par Francis Cabrel, a reçu en 2017 un coup de coeur de l'Académie Charles.

"Un caillou"



"Le chien de la fille" : www.youtube.com/watch?v=qRapsg0stfU



"Des hommes et des fleurs" : www.youtube.com/watch?v=upG50ExAccU

Sylvain Cazalbou : Auteur-compositeur-interprète ("fredonneur" ajoute-t-il), Sylvain Cazalbou nous livre des chansons sans artifice et qui lui ressemblent : tendres, sensibles et sincères. Des histoires communes et si particulières. Une voix douce et précise sur des musiques acoustiques (guitare, harmonica, piano) aux mélodies ciselées et qui vont droit à l’essentiel. Authenticité garantie.

"Mon meilleur copain"



"Les liens du sang" : www.youtube.com/watch?v=OM-MN0kE4Z8



"Les hirondelles" : www.youtube.com/watch?v=OisE2uoajFI

Billeterie : https://www.billetreduc.com/221047/evt.htm