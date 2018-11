FILTRELEC F5, il primo filtro ricaricabile destinato a fosse e serbatoi per trasformatori

50% di rifiuti in meno Fino ad oggi, i filtri per serbatoi sotto trasformatori elettrici erano monouso: una volta pieno d’olio, il filtro doveva essere sostituito. Il sistema FILTRELEC® F5, invece, è ricaricabile: basta sostituire soltanto la cartuccia filtrante. In un’epoca in cui le problematiche ambientali sono più attuali che mai, FILTRELEC® F5 è interamente eco-sostenibile, integrando completamente gli aspetti ambientali con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ecosistema durante tutto il suo ciclo di vita. Inoltre, questo sistema aiuta a ridurre del 50% la massa dei rifiuti prodotti rispetto a un filtro classico.





Uno strumento efficace per proteggere l’ambiente



Questo filtro si rivolge agli utilizzatori di trasformatori elettrici ad alta tensione su larga scala, ad esempio ENEL, CVA o RETE FERROVIARIA ITALIANA, ma anche agli installatori elettrici come AGIE o IRETI. I trasformatori di potenza, infatti, contengono una quantità notevole di olio, di norma minerale e quindi non biodegradabile. In caso di perdite d’olio, l’acqua piovana che scorre lungo le pareti si satura di idrocarburi contribuendo all’inquinamento dell’ambiente, in particolare della falda freatica. Per contenere questo rischio, le stazioni elettriche sono dotate di dispositivi di recupero degli oli, perlopiù serbatoi o fosse di contenimento, dotati di filtri ad acqua anti-idrocarburi.





3 funzioni per garantire la conformità alla legge sull’acqua



Il sistema FILTRELEC® garantisce 3 funzioni studiate per completare il dispositivo di contenimento sul quale viene montato: l’evacuazione continua dell’acqua piovane, la cattura definitiva degli idrocarburi e la chiusura istantanea in caso di fuga improvvisa di idrocarburi. Le acque così purificate contengono meno di 5 ppm di idrocarburi al litro: nel rispetto della legge francese sull’acqua, FILTRELEC® intrappola definitivamente gli idrocarburi nocivi, evitando l’inquinamento delle acque e del suolo.





Risparmio di tempo, risparmio di denaro



Risparmio di tempo: la sostituzione della cartuccia filtrante richiede pochi minuti, si fa direttamente sul posto ed è molto semplice. Risparmio di denaro: viene sostituita soltanto una parte del sistema filtrante. Progettato e prodotto in Francia, con materiali resistenti ai raggi UV e alle temperature più estreme, FILTRELEC® F5 è anche più robusto dei filtri classici, garantendo una durata di vita più lunga. FILTRELEC® in immagini





Video : https://youtu.be/lWeczrpsG1w

Informazioni su AKHELEC AKHELEC è specialista nella protezione dell’ambiente per il settore dei trasformatori elettrici Parte del gruppo GMT International, AKHELEC opera da oltre 20 anni nel campo dell’energia e della protezione dell’ambiente progettando, producendo e distribuendo dispositivi destinati al contenimento degli idrocarburi, all’estinzione naturale delle fiamme, all’estinzione attiva e al filtraggio delle acque pluviali nell’ambito dei trasformatori elettrici. Partner privilegiato di ENEL, CVA e RETE FERROVIARIA ITALIANA, AKHELEC è uno standard di riferimento irrinunciabile per la protezione ambientale nel settore dei trasformatori elettrici.





Disponibilità del prodotto : Lancio il 15 novembre 2018

Scheda tecnica : https://www.akhelec.com/hydrocarbons-filtration-systems/42-rechargeable-filter-for-oil-polluted-water.html