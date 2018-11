Communiqué de presse Mardi 27 Novembre 2018 FILTRELEC F5, el primer filtro recargable para instalar en fosa o cubeto de retención para transformador AKHELEC lanza en exclusiva mundial el primer filtro de agua anti-hidrocarburos recargable in situ. Permite sustituir únicamente el cartucho filtrante en lugar de la totalidad del filtro cuando está saturado. Un 50% menos de desechos Hasta hoy, los filtros para cubetos de retención de transformador eléctrico eran de un solo uso: una vez saturado de aceite, el filtro debía ser sustituido por un filtro nuevo. Mientras que el sistema FILTRELEC® F5, es recargable: sólo hay que cambiar el cartucho filtrante.



En un momento en que las problemáticas medioambientales están más que nunca de actualidad, el sistema FILTRELEC® F5 es de concepción enteramente ecológica: integra desde su concepción los aspectos medioambientales, teniendo como objetivo la reducción del impacto medioambiental a lo largo de su ciclo de vida. De esta forma reduce de un 50% el volumen de desechos producidos, en comparación con un filtro clásico.





Un medio eficaz de preservar el Medioambiente



Este filtro está dirigido a los grandes usuarios de transformadores eléctricos de alta tensión - por ejemplo NATURGY, IBERDROLA, ENEDIS, ENGIE o SNCF - pero también a los instaladores eléctricos como ELECNOR, EIFFAGE, BOUYGUES o VINCI. En efecto, los transformadores de potencia contienen una cantidad importante de aceite, en general mineral y por tanto no biodegradable.



En caso de fuga de aceite, el agua de lluvia que gotea por los muros arrastra los hidrocarburos y puede contaminar el Medioambiente, en particular la capa freática. Para limitar este riesgo, las subestaciones eléctricas disponen de dispositivos de recuperación de los aceites, principalmente de cubetas o de fosas de retención equipadas con filtros de agua anti hidrocarburos.





3 funciones para cumplir la Ley de Aguas



El sistema FILTRELEC® cumple con 3 funciones en el aspecto de la retención en el que está fijado: evacuación constante del agua de lluvia, captación definitiva de los hidrocarburos y obturación instantánea en caso de fuga masiva de hidrocarburos.



A la salida del filtro, las aguas purificadas contienen menos de 5 ppm de hidrocarburos por litro: en conformidad con la Ley de Aguas, FILTRELEC® atrapa definitivamente los hidrocarburos nocivos, evitando la contaminación de aguas y suelos.





Ahorro de tiempo, ahorro económico Ahorro de tiempo, ya que la sustitución del cartucho se hace en unos minutos, directamente in situ, con simples tareas. Ahorro económico, ya que solo una parte del sistema de filtración se sustituye. Concebido y fabricado en Francia, con materiales resistentes a los UV y a las temperaturas extremas, FILTRELEC® F5 es igualmente más robusto que los filtros clásicos, con un incremento de la vida útil. FILTRELEC® en imágenes





Video : https://www.youtube.com/watch?v=PjxIJcOIjoI&feature=youtu.be Acerca de AKHELEC AKHELEC se especializa en la protección del Medioambiente en torno a los transformadores eléctricos. El Grupo GMT Internacional interviene desde hace más de 20 años en el mundo de la Energía y de la protección del Medioambiente concibiendo, fabricando y distribuyendo equipos dedicados a la retención de hidrocarburos, la extinción natural de llamas, la extinción activa y el filtrado de aguas de lluvia en torno a los transformadores eléctricos. Socio privilegiado de NATURGY, IBERDROLA o ELECNOR, AKHELEC es una referencia ineludible en el mundo de la protección medioambiental en torno a transformadores eléctricos.



Disponibilidad del producto : Lanzamiento el 15 de noviembre 2018

Ficha técnica: https://www.akhelec.es/filtros-de-hidrocarburos/42-sistema-de-filtracion-recambiale-para-agua-contaminada-con-aceite.html

