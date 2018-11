FILTRELEC F5, o primeiro filtro recarregável para montagem em fossas ou bacias de contenção de transformadores

Menos 50% de resíduos Até agora, os filtros para bacias de contenção sob transformadores elétricos eram utilizados para uso único: uma vez saturado de óleo, o filtro tinha que ser inteiramente substituído por um novo. O sistema FILTRELEC® F5 é, por sua vez, recarregável: basta trocar o cartucho filtrante.



Num momento em que as problemáticas ambientais nunca foram tão importantes, o sistema FILTRELEC® F5 é inteiramente eco-concebido, integrando, desde a sua criação, os aspectos ambientais, com o objetivo de reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente durante seu ciclo de vida. Com isso, reduz 50% do volume de resíduos produzidos, em relação a um filtro comum. Um meio eficaz de preservação do meio ambiente Este filtro destina-se aos grandes usuários de transformadores elétricos de alta tensão - por exemplo, CEMIG, VALE ou ELECTRONET. De fato, os transformadores de energia contêm uma grande quantidade de óleo, geralmente mineral, e, portanto, não biodegradável. Em caso de vazamento de óleo, a água da chuva que escorre ao longo das paredes é contaminada pelos hidrocarbonetos e pode poluir o meio ambiente, especialmente o lençol freático.



Para limitar esse risco, os postes elétricos possuem dispositivos de recuperação de óleos provenientes, principalmente, de bacias ou fossas de contenção equipadas com filtros de água anti-hidrocarbonetos. 3 funções para garantir o respeito das normas de conformidade com a Lei sobre a Água O sistema FILTRELEC® assegura 3 funções que completam o equipamento de contenção no qual é fixado: evacuação contínua das águas pluviais, captação definitiva dos hidrocarbonetos e obturação instantânea em caso de vazamento brutal de hidrocarbonetos.



À saída do filtro, as águas desta forma purificadas contêm menos de 5 ppm de hidrocarbonetos por litro: em conformidade com a legislação sobre a água, FILTRELEC® captura definitivamente os hidrocarbonetos nocivos, evitando a poluição das águas e solos. Ganho de tempo, ganho de dinheiro Ganho de tempo, pois a substituição do cartucho é efetuada em poucos minutos, diretamente no local, com gestos simples. Ganho de dinheiro, já que apenas uma parte do sistema de filtração é substituída. Projetado e fabricado na França, com materiais resistentes aos raios UV e a temperaturas extremas, FILTRELEC® F5 também é mais robusto e durável que os filtros comuns. FILTRELEC® in images Video : https://youtu.be/OAZTuGOPwwY Sobre a AKHELEC: A AKHELEC é uma empresa especializada na proteção ambiental do entorno de transformadores elétricos Empresa integrante do Grupo GMT International, a AKHELEC intervém há mais de 20 anos nos setores de energia e proteção ambiental, concebendo, fabricando e distribuindo equipamentos dedicados à contenção de hidrocarbonetos, extinção natural de chamas, extinção ativa e filtração de águas pluviais ao redor de transformadores elétricos. Parceira privilegiada da CEMIG, VALE e ELECTRONET, a AKHELEC é uma referência incontornável no setor da proteção ambiental do entorno de transformadores elétricos. Disponibilidade do produto : Lançamento em 15 de novembro de 2018 Ficha técnica: https://www.akhelec.com/hydrocarbons-filtration-systems/42-rechargeable-filter-for-oil-polluted-water.html