2018, année d’expansion pour le réseau 'Les Crèches de Tilio'

Croissance et valeur du partage



Concept né sur le territoire alsacien, "Les crèches de Tilio" est développé depuis 2018 dans d’autres régions de France : Île de France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire. Tilio rassemble aujourd'hui 29 partenaires, fédérés autour de la notion de partage et compte 44 structures, dont aucune à ce jour n’a été fermée.





Visibilité et réactivité assurée



Être en contact avec les familles reste essentiel pour "Les crèches de Tilio". C’est pourquoi des profils Facebook ont été créés pour chaque crèche et le site web sera renouvelé en 2019. Permettre aux parents d’obtenir rapidement et facilement les informations concernant leur inscription, les tarifs et les démarches pour la prise en charge des frais de garde de leur enfant est nécessaire. Cette connexion garantit aux familles, une disponibilité, une réactivité et une proximité avec le réseau "Les crèches de Tilio".





Un engagement social…



Pour "Les crèches de Tilio", véhiculer la connaissance est un devoir. C’est pour cela que le réseau est partenaire depuis 2018 du "Livret de la Petite enfance". Ce livret informe les parents et futurs parents des différents points importants sur l’éducation de l’enfant autour des nouveaux concepts donnés par les neurosciences.



"Les crèches de Tilio" œuvre dans une démarche d’entreprise responsable où chaque parent et futur parent a le droit d’avoir accès à la connaissance et à l’information et ce pour leur bien-être et celui de leurs futurs enfants.





…et environnemental



"Les crèches de Tilio" intègre au quotidien une démarche d’entreprise responsable au sein de ses crèches. Ainsi, l'ensemble des structures utilisent des produits ménagers écocertifiés et labelisés afin d’assurer un environnement sain pour tous les enfants.



Les crèches proposent également des repas sur place élaborés avec 50% de produits issus de l’agriculture biologique tout en favorisant aux mieux, les producteurs locaux pour les réapprovisionnements.



De même la qualité de l’air est garantie par des fournisseurs certifiés NF Environnement et une faible teneur en formaldéhyde (E1) de leurs matériaux.





Professionnalisme et progressisme



Le domaine de la petite enfance évolue sans cesse et c’est pourquoi il est important pour le réseau de mettre en dialogue les points de vue de chercheurs, de professionnels et des parents et de rester en interaction avec eux. Lors de sa participation au salon de la petite enfance Petit 1 à Strasbourg, "Les crèches de Tilio" a animé un atelier d’échange avec des professionnels autour de la qualité d’accueil en micro-crèche, de ses besoins et apports possibles.



Rester à l’écoute des dernières découvertes dans le monde de la petite enfance, des nouvelles références théoriques et pratiques permettent au réseau d’être toujours dans une démarche d’amélioration. De même qu’élever les compétences et le savoir de ses salariés est une dynamique du réseau. Des actions de formation sont planifiées chaque année afin d’assurer l’adaptation des professionnels de la petite enfance du réseau aux exigences de leur domaine en constante évolution.





A propos du réseau "Les Crèches de Tilio"



Le réseau "Les crèches de Tilio" est un réseau de micro-crèches avec un niveau qualitatif élevé. Originaire de Strasbourg, il s'étend principalement dans le Grand Est mais également dans toute la France.



Plus d'informations : www.tilio.fr