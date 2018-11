WATCHA, une alternative au Shadow IT

Quelles évolutions pour les communications unifiées ?



WATCHA sera présent sur le salon Cloud Expo Europe - le 28 novembre 2018, Porte de Versailles, Paris,

et intervient à la table-ronde organisée par le Club des Dirigeants Réseaux et Télécoms (CDRT) :



Mercredi 28 novembre de 12h10 à 12h55



Communications unifiées : quelles alternatives au Shadow IT pour les entreprises ?

WATCHA exposera également au Paris Open Source Summit les 5 et 6 décembre 2018,

Dock Pullmann - 87, avenue des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers et animera une conférence le :



Mercredi 5 décembre à 9h15



Solutions collaboratives en entreprise, l'alternative au Shadow IT

L’expert



Xavier LECOMTE, le fondateur de WATCHA, intervient sur des évènements de référence sur le contrôle de la donnée, la cryptographie, le shadow IT, la transformation numérique, le collaboratif, le RGPD, la gouvernance et souveraineté des données.





Le sujet



L’explosion du travail en mobilité, à distance, en mode projet collaboratif, en interne ou avec des partenaires, couplée à l’apparition des applications grand public au sein des entreprises, obligent les organisations à revoir leurs méthodes et outils de travail. - L’avenir des solutions de communications unifiées passe-t-il par une intégration au sein des logiciels métier ou par la course à la fonctionnalité ?



- Comment accompagner des usages influencés par les applications grand public sans suivre les effets de mode et en garantissant la sécurité des échanges, le respect de la réglementation ?



- Les communications unifiées sont disponibles depuis plusieurs années, quels sont les facteurs de cette explosion récente et comment assurer l’adhésion de tous les utilisateurs ?



- Au-delà des grands groupes ou ESN, ces outils de collaboration sont-ils bien accessibles aux PME ?

Les chiffres



Le marché des communications unifiées dans le cloud en France a eu une croissance de plus de 12 % en 2017 en nombre d’utilisateurs en entreprise (soit environ 1 million, avec une croissance prévue de 26% pour les 12 prochains mois)2.



Quelles sont les facteurs de croissance? - Le développement du Cloud, l’arrêt du RTC et la généralisation de la Fibre très haut débit créent un contexte favorable mais d’autres facteurs amplifient le mouvement :

- L’évolution des modes de travail

- Le développement de la messagerie instantanée et de la Vidéo dans les usages Grand Public

- L’amélioration constatée de la productivité et de la mobilité des collaborateurs

- Le besoin de sécurisation des accès aux données de l’entreprise

- La rationalisation des coûts Télécoms

2 - Selon l’étude européenne de Cavell Group en partenariat avec le CDRT





À propos de Watcha



Watcha est une start-up française, elle fournit une application collaborative simple et totalement sécurisée (chiffrement des données et des communications) : réunions audio et vidéo, messagerie instantanée et drive partagé.



Watcha fait le pari d’une adoption facile en proposant une interface simple (user friendly) qui reprend les standards des applications gratuites qui se sont imposées auprès du plus grand nombre (WhatsApp, WeTranfer, Dropbox)…. Mais dont on s’aperçoit aujourd’hui (un peu tard) qu’elles n’apportent aucune garantie de gouvernance des échanges ou des données. Portées par les usages mobiles et le BYOD, elles sont rentrées dans les organisations et sont un angle mort pour les DSI.



Les dirigeants ou les professionnels qui manipulent des données sensibles, notamment confiées par leurs clients, sont ciblés prioritairement.



WATCHA capitalise quelques clients référents, comme l’École de management de Lyon [1] ou ArchiMed, fonds d'investissement Healthcare, etc



La société a été créée par Xavier Lecomte et deux entrepreneurs lyonnais.



