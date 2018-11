250 laboratoires de prothèses dentaires en colère s'associent à des chirurgiens dentistes pour informer les patients

Les deux plus importants laboratoires de prothèses dentaires en France viennent de passer aux mains d’investisseurs Chinois et importent les prothèses dentaires de Chine et de Madagascar, voire du Vietnam. Les autres importateurs sur le marché français font fabriquer leurs prothèses en Turquie.



Cette année encore, l’Association Dentaire Française organise le plus grand congrès dentaire français de l’année au palais des congrès, porte maillot à paris du 27 novembre au 1 décembre 2018. L’occasion de marchander les remises, les cadeaux, les façons de masquer l’origine de fabrication des prothèses, ainsi que l’a démontré une enquête de la DGCCRF en 2015 (www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-devis-dentaires).





Impact social, économique, environnemental et sanitaire Les prothèses dentaires importées hors UE sont exonérées de toutes taxes et de charges sociales, elles sont remboursées par les organismes sociaux. Elles ont un impact négatif à la fois sur le plan social, économique et environnemental. Par ailleurs, elles ne profitent nullement aux patients puisque leur faible coût n'est pas répercuté sur le tarif final. Jugées de médiocre qualité technique par tous les syndicats dentaires, ces derniers en diffusent paradoxalement les publicités tarifaires low-cost dans leurs revues.



La réussite d’un traitement prothétique passe par une prothèse dentaire de qualité, dispositif médical sur mesure, qui ne peut être dissociée d’un service de proximité. Par ailleurs, la maîtrise de la fabrication du produit sur mesure nécessitant de multiples essayages, il apparaît que le choix d’un fabricant français est primordial.





250 laboratoires fabriquant en France en colère



Face à cette situation, des laboratoires français ont décidé de réagir. C’est dans ce but que FPD a noué un partenariat avec tous les chirurgiens dentistes qui collaborent avec les 250 laboratoires membres de l'association. Ils s'engagent à afficher dans leur cabinet dentaire, différentes affiches, devis dentaires FPD… et le certificat de conformité qui doit obligatoirement êtes remis au patient en fin de traitement, comportant le nom du laboratoire fabricant, celui-ci servant de traçabilité en cas d’incidents liés à la matériovigilance. Les patients pourront ainsi vérifier si le laboratoire qui a fabriqué sur mesure sa prothèse dentaire est bien agrée "France Prothèse Dentaire" ou pas.





