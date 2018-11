Communiqué de presse Vendredi 30 Novembre 2018 Forscherpech - Wissenschaft in freier Wildbahn „Forscherpech – Wissenschaft in freier Wildbahn“ ist ein durchgehend illustriertes Buch, das Missgeschicke und den Forschungsalltag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt schildert. So zeigt es Wissenschaft von einer lustigen, menschlichen Seite. Affen, die Ausrüstung klauen, Schuhe, die in heißer Lava schmelzen, Löwen, die kein AC/DC mögen: Wenn man als Wissenschaftler Feldforschung macht, läuft nicht immer alles wie geplant.



Vor zwei Jahren begannen Wissenschaftler, ihr „Forscherpech“ auf Twitter zu teilen. Das inspirierte den französischen Zeichner Jim Jourdane dazu, diese verrückten Erlebnisse zu illustrieren.



Ein Crowdfunding-Hit



#Fieldwork Fail verbreitete sich in kurzer Zeit viral. Eine Kickstarter-Kampagne unterstützte Jim Jourdane, aus den Geschichten und Illustrationen ein Buch zu machen. Mit 1.200 Unterstützern aus 50 Ländern wurde sie ein Riesenerfolg. Das Buch ist inzwischen in sechs Sprachen erschienen.

„Ein Fossil verschlucken, sich an ein Krokodil kleben oder von Soldaten wegen Sittichen verhört werden…"

Auf seinen 76 Seiten präsentiert „Forscherpech“ in Bildern, in was für Patschen, Klemmen und Bredouillen Wissenschaftler geraten können, die ihre Arbeit tun. Gleichzeitig ist es vollgepackt mit faszinierenden Fakten über den Alltag der 25 leidenschaftlichen „ologen“: Biologen, Entomo- logen, Vulkanologen und Archäologen (und immer auch -innen!).



Wissenschaft zum Anfassen



Die Missgeschicke, von denen das Buch handelt, zeigen Wissenschaftler von ihrer menschlichen Seite und bieten ein erfrischendes Gegenprogramm zum gängi- gen Klischee des Wissenschaftlers als bebrilltem alten Mann mit weißem Laborkittel.





Das Buch in Daten • 76 Seiten

• ISBN : 978-3-86935-352-4

• 19 x 28 cm

• Verlag Ludwig

• Übersetzung: Anne-Mirjam Kirsch

• Erscheinungstermin: Dezember 2018

• Alter: Erwachsene und Kinder ab etwa 10 Jahren

• Preis: 17€

• Im Buchhandel erhältlich

Der Künstler



Der französische Zeichner Jim Jourdane arbeitet als Illustrator und Trickfilmzeichner in Angoulême (Portfolio: jimjourdane.com).



