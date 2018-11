Suez et Resolving créent une joint-venture pour accélérer le développement de solutions digitales dédiées à la déconstruction sélective et à l’économie circulaire

Cette société commune combine les expertises complémentaires et les valeurs partagées de RESOLVING, accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction, spécialiste du BIM (Building Information Modeling), et de SUEZ, acteur majeur de la valorisation et du recyclage, fortement engagé au service de l’économie circulaire. La JV conjugue l’agilité d’une start-up et la force d’un groupe et représente un nouveau modèle collaboratif, partie prenante de la révolution digitale et de la révolution de la ressource.



A travers cette société, SUEZ et RESOLVING ont l’ambition de concevoir des solutions digitales innovantes destinées aux professionnels en charge de grands projets d’aménagement. Après batiRIM® lancé en mars 2018, qui permet de modéliser les flux de produits et de matières issus de la déconstruction des bâtiments, leurs équipes ont conçu son extension, une plateforme collaborative qui peut être partagée par toutes les parties prenantes d’un chantier. Cette plateforme partagée renforce la communication et les interactions entre les différents acteurs engagés, tout en mettant à leur disposition une quantité importante de data d’une grande fiabilité.



Elle proposera également des fiches de commercialisation pour tous les produits destinés au réemploi (luminaires, radiateurs, poignées de porte, etc…) et des liens directs vers des marketplaces spécialisées. Les partenaires de ces places de marché pourront se connecter aux données fournies par batiRIM® pour accéder à ces nouvelles ressources.



La solution batiRIM®, combinant l’outil de modélisation RIM® (Resource Information Modeling) et la plateforme collaborative, révolutionne la méthodologie de la déconstruction en implémentant l’économie circulaire au cœur des chantiers pour développer le réemploi et le recyclage.





À propos de SUEZ



Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource.



Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.





À propos de RESOLVING



RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction. Sa gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, exploitation, mais aussi de déconstruction.



Ses clients représentent les univers de la construction et de la gestion d’actifs dans l’Immobilier commercial et résidentiel, les infrastructures publiques et l’Ingénierie : maîtrise d’ouvrage, foncières, investisseurs, entreprises générales et sous-traitants, facility & property managers et utilisateurs, architectes, maîtrise d’œuvre, bureaux d'études et bureaux de contrôle,…



RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 35 personnes.



