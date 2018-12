Youboat si espande a livello internazionale e arriva nel Regno Unito, Italia e Spagna con un nuovo design

Il sito web francese specializzato negli annunci di barche, barche a vela, gommoni, motori e accessori continua il suo sviluppo offrendo da qualche settimana una nuova versione del suo supporto web, completamente rinnovata e ora completamente rispondente.



Allo stesso tempo, Youboat, forte dei suoi 19.000 annunci in Francia, ha voluto mettere i suoi servizi a disposizione di altri paesi. Già disponibili nel Regno Unito, in Italia e in Spagna, le offerte dei venditori, dei brokers e dei concessionari di tali paesi sono ormai disponibili per la consultazione sul sito www.youboat.com.



Annunci dei concessionari locali



La differenza sostanziale rispetto ad atri operatori del settore é il fatto che la grande maggioranza degli annunci proposti agli utenti di internet nei paesi interessati proviene da rivenditori locali. Youboat non offre quindi una semplice traduzione del proprio servizio, bensi' una visione del mercato nautico del paese in questione per l'acquisto di una barca, barca a vela o di un accessorio nautico.



Tuttavia, per ogni versione é disponibile una traduzione (non automatica) al fine di soddisfare , ad esempio, i turisti stranieri alla ricerca di una barca nella loro destinazione di vacanza.



"Negli ultimi mesi, avevamo notato che molti utenti stranieri di Internet stavano usando la nostra piattaforma web per cercare una barca. Con più di 19.000 annunci di rivenditori francesi, la nostra crescita in Francia doveva passare all'internazionale e offrire una vera alternativa ai siti che presentano solo uno stock globale" spiega Ersin Eroglu, direttore generale della PMI con sede a Orleans, città nel centro della Francia.







Germania e Olanda nei prossimi mesi



In occasione del suo lancio, tutti i servizi offerti dal CRM "BoatGest", compresa naturalmente la gestione degli annunci su Youboat UK, ES e IT, sono disponibili gratuitamente per i primi 6 mesi per tutti i rivenditori dei paesi in questione.



Il sito di annunci di barche guarda oltre e, nei prossimi mesi, prevede di aprire il suo motore di ricerca specializzato in Germania e Olanda.



Gli Stati Uniti rappresentano un mercato altrettanto significativo per Youboat.



Accedi al sito web di Youboat Italia all'indirizzo www.youboat.com/it/





Informazioni su Youboat



Supporto cartaceo e digitale relativo alla nautica creato nel 2011, Youboat concentra migliaia di annunci nautici pubblicati da aziende e da privati. Mettendo in relazione acquirenti e venditori, Youboat si distingue anche per la sua "Barcoteca", che consente di offrire agli operatori del settore nautico un database di potenziali acquirenti e opt-in qualificati.





Fondatori



Aymeric Cassan, Ersin Eroglu e Grégory Chateau sono i tre fondatori di Youboat. Con una solida esperienza nel settore nautico, nella stampa specializzata, nell'Internet e nel marketing, hanno fondato RIVAMEDIA nel 2011, ribattezzato in seguito MOTORS GATE. La SARL pubblica siti pubblicitari e riviste editoriali su temi di nicchia come la nautica, le auto di lusso e i camper.